Atividades na Estação Jaqueira - Foto: Divulgação

Atividades na Estação JaqueiraFoto: Divulgação

Publicado 24/09/2025 15:07

Petrópolis - Desde sua fundação, a Estação Jaqueira, no Vale do Cuiabá, em Petrópolis, aproxima a população de iniciativas ambientais, culturais e educativas. Mais recentemente, o espaço passou a incluir também ações voltadas à saúde e ao bem-estar da comunidade. Com rodas de terapia, encontros de nutrição, biblioteca aberta para pesquisa e exposições de arte contemporânea, a Estação garante que aprendizado, cuidado e experiências culturais estejam ao alcance de todos.

“Como quase tudo na Jaqueira, o surpreendente é a adesão das pessoas do Vale às atividades, que surgem quase por uma confluência de fatores: a qualidade do espaço, regenerado da tragédia de 2011, e os movimentos carinhosos dos moradores, que oferecem de um lado e recebem de outro”, destaca Nietta Lindenberg do Monte, proprietária e mantenedora da Estação Jaqueira.

Roda de Terapia Comunitária

Acontece às terças-feiras, às 9h, na biblioteca da Estação, sob a condução da terapeuta Fernanda de Almeida, formada em Terapia Comunitária Integrativa desde 2009. Com encontros de adesão espontânea, o projeto reúne em média 15 a 18 participantes de diferentes idades.

A roda segue um método que valoriza a escuta ativa. Entre as regras estão falar sempre em primeira pessoa, silenciar para permitir que a dor do outro ressoe, não dar conselhos e não criticar. A qualquer momento, os participantes podem interromper para cantar uma música, declamar um poema ou compartilhar uma breve história, desde que esteja relacionada ao tema abordado.

“A cada encontro, escolhemos coletivamente um tema que toca o coração do grupo. A dinâmica valoriza a troca de experiências e o fortalecimento das próprias competências, permitindo que cada um compartilhe dores, mas também soluções”, explica Fernanda. Questões como ansiedade, solidão, dificuldades de comunicação e o chamado “ninho vazio” são frequentes nas conversas. Ao final, o grupo é convidado para um lanche comunitário.

Grupo de Saúde e Nutrição nos Vales

Já o grupo de saúde e nutrição é realizado uma vez por mês, às quintas-feiras, das 10h às 12h, pela nutricionista Priscila Marques. Os encontros abordam temas como saúde intestinal, prevenção de doenças crônicas, saúde da mulher e alimentação consciente.

“Procuro valorizar a qualidade de vida e a saúde como um processo integral, que vai além da estética. Muitas mulheres deixam de cuidar de si por questões sociais e econômicas, mas aqui encontram espaço para resgatar esse tempo. Pequenas mudanças na rotina já transformam a vida delas”, afirma Priscila.

As atividades incluem rodas de conversa, oficinas culinárias e acompanhamento por grupos de WhatsApp. “É gratificante ver participantes com doenças crônicas relatando melhora nos exames e mais disposição no dia a dia”, complementa a nutricionista.

Exposições semestrais e biblioteca abertas ao público

O espaço cultural também realiza exposições semestrais com programação gratuita. Até dezembro, os visitantes podem conferir a mostra “Memórias Moldadas: cerâmica autoral de Petrópolis”, com curadoria de Carlos Feijó e cocuradoria de Ana Rondon. A exposição reúne trabalhos de 12 artistas e do Coletivo Azulejaria Expandida, destacando a cerâmica enquanto forma de expressão artística.

Além das exposições, o espaço mantém uma biblioteca aberta às quintas, sextas e sábados, das 10h às 17h, com títulos de arte contemporânea, literatura e educação disponíveis para consulta local. Entre as obras, o público encontra também livros da presidente da Associação – como “Escolas da Floresta: entre o passado oral e o presente letrado” – conhecida por sua atuação em projetos de formação de docentes e na educação indígena em diversas regiões do país.