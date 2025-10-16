Obra é na entrada do Boa VistaFoto: Divulgação/PMP
Obra de contenção é iniciada na Estrada da Saudade
Rua Guilherme Daumas Nunes, no Boa Vista, Estrada da Saudade, está recebendo uma cortina atirantada
Obra de contenção é iniciada na Estrada da Saudade
Rua Guilherme Daumas Nunes, no Boa Vista, Estrada da Saudade, está recebendo uma cortina atirantada
Funcionário da Comdep lança livro inspirado no trabalho nos jardins de Petrópolis
"As Aventuras de Godim" fala sobre o trabalho do autor na companhia
Festa de São Pedro de Alcântara celebra o padroeiro de Petrópolis e do Brasil
Programação ocorre entre os dias 16 e 19 de outubro
Orquestra Teatro Imperial realiza concerto especial em homenagem ao Dia dos Professores
Evento acontece no dia 15 de outubro, às 19h30, com repertório que vai do clássico ao rock nacional
Idoso é condenado a 14 anos de prisão por tentar matar ex-companheira em Petrópolis
Crime ocorreu em 2022
Leilão de veículos apreendidos no pátio da CPTrans será realizado nesta quarta-feira
Visitação de veículos está aberta até as 16h desta terça
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.