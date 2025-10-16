Obra é na entrada do Boa Vista - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 16/10/2025 15:48

Petrópolis - Mais uma obra de contenção foi iniciada em Petrópolis. Dessa vez, o serviço ocorre na Rua Guilherme Daumas Nunes, que fica na entrada da comunidade Boa Vista, na Estrada da Saudade. O local está recebendo uma cortina atirantada, uma obra que vai garantir segurança aos moradores.

"Nós temos o compromisso de cuidar da população e é por isso que nós trabalhamos para viabilizar obras de contenção pela cidade. Vamos continuar buscando recursos para realizar mais projetos de contenção, porque essas obras são fundamentais para garantir a vida e dar tranquilidade aos moradores nas comunidades", destacou o prefeito Hingo Hammes.

Neste ano, a Prefeitura trabalhou em quase 30 obras de contenção na cidade, somando as que já foram finalizadas, estão em andamento, começarão em breve e aquelas em fase de elaboração de projeto e/ou de licitação.

Entre as já finalizadas estão obras na Rua Afrânio Melo Franco (Quitandinha), Inocêncio Crivellaro (Castelânea), General Rondon (Quitandinha), Coronel Veiga e Servidão Sebastião Costa (Estrada da Saudade).

Na Rua Guilherme Daumas Nunes, a obra prevê a construção de um muro de concreto armado com 16 metros de extensão, quatro metros de altura no ponto mais alto e dois metros no ponto mais baixo, além de 11 tirantes (estrutura responsável pela contenção do trecho). A obra ainda contempla a construção de calçada e colocação de guarda-corpo no local.

"Nós temos outras obras de contenção que estão muito próximas de começar e, ao mesmo tempo, nós continuamos a trabalhar para que novos projetos sejam realizados. São obras que darão segurança para os moradores, que é a nossa maior prioridade", disse o secretário de Obras, Maurício Veiga.