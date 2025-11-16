Corpo de Bombeiros retirou o cadáver do rioFoto: Reprodução
Corpo de mulher é encontrado em rio no Itamarati
Vítima estava desaparecida
Teatro Imperial celebra 2 anos em novembro com programação especial
Com gestão da Natureza Produções, o espaço já recebeu mais de 90 mil pessoas, além de ter criado projetos culturais gratuitos em Petrópolis
Jaguatirica é avistada por guarda-parques em unidade de conservação de Petrópolis
Flagrante foi feito por uma equipe do Inea no Monumento Natural da Serra da Maria Comprida
Família de petropolitana de 2 anos que luta contra leucemia realiza vaquinha para custear tratamento e despesas essenciais
Doações podem ser feitas pela chave PIX (24) 99276-3808
Com apoio de Hugo Leal, Projeto Renovar amplia atendimento a crianças e famílias em vulnerabilidade em Corrêas
Parlamentar apoia continuamente ações sociais no município
Espetáculo 'Jorge, O Santo Guerreiro' terá apresentação no Centro de Cultura
Ingressos estarão disponíveis duas horas antes da atração
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.