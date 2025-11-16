Corpo de Bombeiros retirou o cadáver do rioFoto: Reprodução

Petrópolis - Na manhã deste domingo (16), o corpo de uma mulher foi encontrado em um rio na Rua Pedro Elmer, no Itamarati. A vítima foi identificada como Gabrielle Rabello Portella, de 41 anos.
A mulher estava desaparecida desde o dia 10 de novembro, tendo sido vista pela última vez perto do BNH do Dr. Thouzet. A Polícia Civil realizou a perícia e trabalha com a suspeita de homicídio.