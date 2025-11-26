Catedral São Pedro de Alcântara - Foto: Divulgação

Publicado 26/11/2025 17:02

Petrópolis - A Catedral São Pedro de Alcântara, um dos mais importantes marcos históricos e religiosos do Brasil, celebra no próximo sábado (29), o seu centenário de inauguração. A data será marcada por uma missa solene às 9h, presidida pelo bispo diocesano Dom Joel Portella Amado, seguida do descerramento de uma placa comemorativa e da inauguração do Monumento ao Centenário, no Jardim da Catedral.

Durante a cerimônia, será anunciado oficialmente o dia 19 de outubro como feriado municipal em homenagem ao padroeiro da cidade, São Pedro de Alcântara, que também é co-padroeiro do Brasil ao lado de Nossa Senhora Aparecida.

A programação especial se estende até o dia 14 de dezembro e inclui celebrações religiosas, homenagens históricas e atrações culturais. Um dos destaques será a homenagem ao Imperador Dom Pedro II, pelo bicentenário de seu nascimento. O monarca, junto à Princesa Isabel, teve papel fundamental na idealização e início da construção da Catedral, mesmo durante o exílio da Família Imperial na Europa.

No sábado (29), às 14h, no horário exato da inauguração da Catedral em 1925, haverá o repique festivo dos sinos. Às 19h, será realizada a bênção e inauguração do tradicional Presépio da Catedral, considerado uma atração religiosa, cultural e turística da cidade.

As comemorações tiveram início no último domingo (23), com a missa do Crisma e a inauguração da Galeria Fotográfica do Centenário, instalada no Deambulatório da Catedral. A exposição reúne imagens históricas da construção do templo, desde as primeiras etapas até a instalação dos sinos e a conclusão das obras.



História e importância da Catedral



Localizada no coração de Petrópolis, a Catedral São Pedro de Alcântara é um dos principais exemplares da arquitetura neogótica no Brasil. Sua construção teve início em 1884, com projeto do engenheiro e arquiteto baiano Francisco Caminhoá, inspirado nas catedrais do norte da França. Mesmo após a Proclamação da República, a obra continuou com o apoio da Família Imperial.

A inauguração ocorreu em 29 de novembro de 1925, após um apelo dramático do Monsenhor Teodoro Rocha, que faleceu no púlpito ao pedir ajuda para a conclusão da igreja. A torre, com 70 metros de altura, foi finalizada apenas em 1969 e abriga um carrilhão de cinco sinos de bronze fundidos na Alemanha, com peso total de nove toneladas.

A Catedral abriga o Mausoléu Imperial, onde estão sepultados Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, a Princesa Isabel e o Conde d’Eu. O templo foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1980 e é um dos principais pontos turísticos e religiosos da cidade.

A programação do centenário inclui missas diárias, sessões solenes, concertos e homenagens. No dia 30 de novembro, será celebrada uma missa em sufrágio da alma de Dom Pedro II, às 11h. Já no dia 2 de dezembro, data do bicentenário de nascimento do Imperador, haverá nova celebração às 8h.

O encerramento das festividades será no domingo, 14 de dezembro, com missa solene às 11h, acompanhada pela Orquestra Ribeiro Bastos, de São João del-Rei (MG), e procissão com a imagem de São Pedro de Alcântara às 18h30.