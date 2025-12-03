Desfile da Bauernfest - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 03/12/2025 20:09 | Atualizado 03/12/2025 20:12

Petrópolis - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, na tarde desta quarta-feira (3), o Projeto de Lei Nº 1314/2023, de autoria do deputado estadual Sergio Fernandes (PSD), que declara o município de Petrópolis como a Capital Germânica do Estado. A proposta segue agora para sanção ou veto do governador Cláudio Castro.

Segundo o parlamentar, o reconhecimento oficial reforça a identidade histórica e cultural da cidade, que carrega traços marcantes da imigração alemã desde o século XIX. “Petrópolis é um patrimônio vivo da influência germânica no Brasil. Esse título não é apenas simbólico — ele valoriza nossa história, fortalece o turismo e reconhece a contribuição dos imigrantes alemães para o desenvolvimento da cidade”, afirmou Sergio Fernandes.

Fundada em 1843 por Dom Pedro II, Petrópolis atraiu, ao longo do reinado do imperador, um grande fluxo de imigrantes alemães que ajudaram a moldar a arquitetura, o comércio e a vida cultural do município. O Palácio de Cristal, inaugurado em 1884 e inspirado em estruturas da Alemanha, tornou-se um dos símbolos mais conhecidos dessa presença europeia. Residências, prédios públicos e construções tradicionais também preservam características marcantes do estilo germânico.

Sergio Fernandes destacou ainda a importância da valorização cultural para o desenvolvimento regional. “A cidade mantém viva essa herança em suas construções, na gastronomia, na música e na dança. A Bauernfest, por exemplo, é hoje um dos maiores festivais de cultura germânica do país e movimenta a economia local todos os anos”, disse o deputado.

Realizada anualmente em junho, a Bauernfest atrai milhares de visitantes para celebrar a tradição alemã com apresentações folclóricas, cervejas artesanais produzidas na região e pratos típicos.

“Petrópolis merece esse reconhecimento. Trata-se de uma justa homenagem à sua história e ao povo que ajudou a construir a cidade que conhecemos hoje”, concluiu Sergio Fernandes.