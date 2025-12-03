Desfile da BauernfestFoto: Divulgação/PMP
“Petrópolis merece esse reconhecimento. Trata-se de uma justa homenagem à sua história e ao povo que ajudou a construir a cidade que conhecemos hoje”, concluiu Sergio Fernandes.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Desfile da BauernfestFoto: Divulgação/PMP
Alerj aprova projeto que reconhece Petrópolis como Capital Germânica do Estado do Rio
Proposta segue para sanção ou veto do governador
PM apreende duas pistolas de homem que trabalhava armado no Siméria
Indivíduo era CAC (Caçador, Atirador e Colecionador)
Petrópolis inicia capacitação do radar Banda X
Previsão é que o equipamento entre em operação neste verão
Homem é preso pelo Segurança Presente após furtar estabelecimento no Centro
Em sua posse foram encontrados utensílios de cozinha
Duarte da Silveira irá receber construção de quadras, parquinho e pista de caminhada
Recursos serão obtidos através do PAC Seleções
Homem é preso com grande quantidade de cocaína no Bairro Esperança
Entorpecentes estavam armazenados na casa do indivíduo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.