Antoane CorreaFoto: Divulgação

Publicado 05/12/2025 14:49

Petrópolis - O empresário petropolitano Antoane Correa, conhecido pela trajetória de mais de três décadas no varejo e pela criação da rede Armazém do Grão, lança na próxima terça-feira, dia 9 de dezembro, às 17h, na Livraria Nobel, em Petrópolis, o seu primeiro livro: “Desenvolva suas Alavancas”, publicado pela Editora Manjedoura.

A obra reúne 192 páginas de reflexões, técnicas e exercícios práticos que Antoane desenvolveu ao longo de sua vida empreendedora. O autor apresenta o conceito de “alavancas”, recursos internos e externos que podem transformar tanto talentos quanto adversidades em impulso para o crescimento pessoal e profissional.

No livro, Antoane revisita sua própria história: desde a infância, quando precisou enfrentar dificuldades provocadas pela dislexia em uma época em que o transtorno era pouco conhecido, até a consolidação da sua marca no mercado regional. Segundo ele, a proposta é mostrar que a superação não depende apenas de circunstâncias favoráveis, mas da capacidade de transformar desafios em força motriz.

Hoje à frente de uma rede com unidades na Região Serrana e no Rio de Janeiro, além da universidade corporativa UniGrão, Antoane compartilha no livro o método aplicado em treinamentos de autodesenvolvimento, alta performance e realização pessoal, práticas que também utiliza com suas equipes.

O lançamento promete ser um marco na nova fase do empresário como autor e palestrante, reforçando seu propósito de atuar diretamente no desenvolvimento de pessoas.

Sobre o autor

Antoane H. Correa é empresário do setor varejista desde os 19 anos, quando assumiu a gestão da antiga Panificadora Castriotto, onde trabalhava desde os 7 anos. Sob sua liderança, o pequeno negócio se transformou em um supermercado e, posteriormente, na rede Armazém do Grão, que hoje soma 13 lojas. Natural de Petrópolis, é casado, pai de dois filhos e mantém foco em educação corporativa e expansão sustentável.