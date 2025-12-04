Equipe campeã com o CDBVFoto: Divulgação
CDBV é campeão da Taça Prata da Liverj
Equipe teve temporada de superação
Petrópolis - O Centro Diogo Batista de Vôlei (CDBV) é o novo campeão da Taça Prata da Liverj, o maior campeonato de voleibol do Estado do Rio de Janeiro. A equipe venceu o Nova Iguaçu por 2 sets a 0 (25x18 e 25x14) na final disputada no último sábado (29), no Ginásio Grêmio Social Esportivo Rocha Miranda - Nova Era, pela categoria Infanto B feminina. O título é inédito para o CDBV.
A conquista ganha ainda mais destaque porque o time enfrentou lesões e desfalques ao longo da temporada, mas conseguiu superar as dificuldades e alcançar seu segundo troféu nas três competições disputadas em 2025. Criada em 2013, a Liverj contou com 14 equipes nesta categoria.
Desempenho na competição
Na fase de grupos, o CDBV registrou 8 vitórias e 5 derrotas em 13 partidas. Para o treinador e fundador da equipe, Diogo Batista, o resultado é reflexo da dedicação das atletas durante toda a temporada. “Tivemos muitas lesões nessa temporada, mas felizmente conseguimos a recuperação delas para a fase final. Estamos muito felizes e agradeço nossa equipe, familiares, apoiadores e empenho de todos. Agora é celebrar esse título inédito”, disse.
O CDBV enfrentou o Nova Iguaçu ainda na fase classificatória e foi derrotado, mas conseguiu a virada na final, garantindo o título. A ponteira Isabelly Valle, destaque da decisão, também celebrou o desempenho coletivo. “Foi um jogo de muitas emoções que nos mostrou o quanto a gente se esforça dentro de quadra e nos treinos. A vitória é o resultado desse esforço. Ser destaque da partida é mais um incentivo para os próximos jogos, mas o destaque é para a equipe, pois vibramos juntas cada ponto”, comentou. Com o título, o CDBV acumula 14 troféus conquistados em 2025.
