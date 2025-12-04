Projeto ECOAR - Foto: Divulgação

Publicado 04/12/2025 20:03

Petrópolis - O Projeto ECOAR, criado em 2022, tornou-se uma das maiores redes de esporte comunitário do Rio de Janeiro, com 86 núcleos em 39 municípios e atendimento a cerca de 8.600 alunos e famílias. Em Petrópolis, a iniciativa conta com 11 núcleos ativos e mais de 1.500 atendimentos, reforçando a presença do programa na Região Serrana.

As atividades no município incluem jiu-jítsu e boxe no Quitandinha/Espírito Santo; futebol na Taquara; capoeira no Chapa Quatro; funcional e jiu-jítsu no Caxambu; jiu-jítsu no Neylor e no Castelo São Manuel; funcional em Cascatinha; jiu-jítsu, boxe e HIIT Dance em Corrêas; vôlei e dança em Nogueira/Calembe; além de duas unidades na Posse, com futebol e funcional.

Mantido com recursos destinados pelo deputado federal Hugo Leal, o ECOAR integra esporte, cultura e educação, oferecendo capacitação de educadores em parceria com a UniRio e produzindo materiais como o livro digital “Extensão, Esporte e Cultura – O Ecoar Inclusivo nas Comunidades”.

"O ECOAR é um movimento de transformação social que nasce dentro das comunidades", afirmou Hugo Leal.

