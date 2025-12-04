Proposta foi aprovada na Câmara e sancionada pelo prefeito - Foto: CMP

Petrópolis - Com a sanção da Lei nº 9.155/25, Petrópolis passa a contar oficialmente com um novo feriado municipal. O dia 19 de outubro será um feriado religioso em homenagem a São Pedro de Alcântara, padroeiro da cidade e também padroeiro secundário do Brasil. A iniciativa reconhece a profunda ligação histórica, cultural e espiritual entre o santo e o município, reforçando uma tradição celebrada há mais de um século.

A nova legislação segue o que estabelece a Lei Federal nº 9.093/1995, que permite aos municípios criarem feriados religiosos conforme a tradição local. Com a sanção, Petrópolis oficializa uma data que já faz parte da vida da comunidade católica e da formação histórica da cidade imperial. O vínculo entre São Pedro de Alcântara e Petrópolis remonta aos tempos de Dom Pedro II, quando o Decreto Imperial nº 155/1843 determinou que a primeira igreja da cidade fosse dedicada ao santo.

O vereador Marquinhos Almeida destacou que a lei resgata a essência histórica do município. “Instituir este feriado é reconhecer nossas raízes. São Pedro de Alcântara faz parte da identidade de Petrópolis. Este é um gesto de respeito à nossa história, à fé e à tradição que construíram nossa cidade”, afirmou Marquinhos.

Já o vereador Thiago Damaceno, reforçou a importância cultural e social da data: “Este feriado não é apenas religioso, mas também simbólico. Ele valoriza nosso patrimônio, fortalece o turismo e consolida um calendário que movimenta a economia e celebra aquilo que nos une enquanto petropolitanos”.

