Publicado 05/12/2025 14:54

Petrópolis - A segunda edição do Festival Literário Internacional de Petrópolis – Flipetrópolis – reafirmou seu lugar de destaque no cenário cultural brasileiro ao reunir, entre 27 e 30 de novembro, 63 autores e autoras em uma programação que celebrou a diversidade da palavra. Foram quatro dias de programação intensa no Palácio de Cristal, um dos principais símbolos da cidade, que recebeu autoras, autores, leitoras e leitores em encontros que seguiram ecoando pelas ruas históricas. Neste segundo encontro, o festival se firma como parte relevante do calendário cultural petropolitano.



Realizado graças à Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, o 2.º Flipetrópolis tem o Patrocínio Máster da GE Aerospace e o apoio da Zeiss, da Caixa, da Academia Petropolitana de Letras, do Ipeafro e da Prefeitura de Petrópolis. Parceria de Mídia: Amado Mundo. Todas as atividades foram gratuitas, acessíveis, com Libras, audiodescrição e o conteúdo das mesas, em vídeo, está disponível no Youtube @flipetropolis.



O evento apresentou 37 painéis que abordaram literatura, História brasileira, futuridades, poesia, negritude, transformações sociais, cinema, teatro e temas contemporâneos que movimentam o país. Cerca de 20 mil pessoas passaram pelos ambientes do Festival, e foram vendidos mais de 5 mil exemplares nas livrarias do evento. Indo além, o Flipetrópolis superou a marca de 280 lançamentos de livros, ampliando a presença editorial em relação à primeira edição. A programação também incluiu intervenções artísticas, atividades circenses, uma área gastronômica organizada em parceria com a empresa Deguste, e agenda educativa voltada para escolas da região.



Entre os momentos de maior destaque, estiveram a homenagem a Sueli Carneiro, premiada com o Juca Pato de Intelectual do Ano, concedido pela União Brasileira de Escritores, e sua participação em mesa especial ao lado de notáveis nomes da literatura e do pensamento brasileiro. Personalidades importantes da literatura nacional, como Itamar Vieira Junior, Jamil Chade, Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz, além dos imortais da Academia Brasileira de Letras, Míriam Leitão, Rosiska Darcy de Oliveira, Geraldo Carneiro e Antônio Torres, participaram da programação. Figuras centrais da vida pública, como Cármen Lúcia, Gustavo Grandinetti e Lívia Sant'Anna Vaz, também marcaram presença.



O trabalho curatorial de Afonso Borges, presidente do Flipetrópolis, ao lado de Gustavo Grandinetti, Marcelo Fernandes, Rafael Nolli e Sérgio Abranches, buscou mergulhar o festival na diversidade da literatura nacional, regional e local, para o público adulto e infantojuvenil, transformando-se em um espaço de encontro entre autores, leitores e diferentes modos de narrar o o nosso tempo.



Estiveram presentes na programação do Flipetrópolis: Adriana Madeira, Afonso Borges, Álvaro Assis, Ana Maria Machado, Ana Paula Araújo, Andréa Pachá, Angelica Paes, Antônio Torres, Aydano André Motta, Cármen Lúcia, Carlina Freitas, Christiane Michelin, Cristovam de Chevalier, Clarisse Escorel, Cleber Alves, Conceição Evaristo, Cristina Aragão, Cristina Ferreira, Denílson Cardoso de Araújo, Eduardo Giannetti, Eliana Alves Cruz, Elisa Larkin Nascimento, Estevão Ribeiro, Flavia Justen, Flávia Oliveira, Fred Justen, Geraldo Carneiro, Gustavo Grandinetti, Iara Roccha, Itamar Vieira Junior, Ivone Alves Sol, Jamil Chade, João Carlos Bini, Julia Barandier, Leandro Garcia, Leonardo Boff, Linda Feitoza, Lívia Sant'Anna Vaz, Lucas Ventura da Silva, Luciana Chardelli, Lucio Gil, Luiz Antônio Simas, Marcelo Fernandes, Marco Aureh, Maria Helena Arrochelas, Marileine Mendes, Marina Bastos, Mary del Priore, Miriam Leitão, Natalia da Paz Lage, Rafael Nolli, Ricardo Ramos Filho, Roseni, Karányi, Rosiska Darcy, Sandra Brito, Sérgio Abranches, Silvana Huguenin, Sueli Carneiro, Teresa Cárdenas, Thiago Castanho, Tia Amandinha, Vera Abad e Xiquito Affonso Ferreira.



Os destaques do cronograma do Festival foram a entrega do Prêmio de Redação e Desenho do Flipetrópolis; a mesa de debate "O Sertão e o Mundo", com Antônio Torres, o escritor homenageado do Festival; e a participação da Ministra do STF. Cármen Lúcia, em um importante depoimento sobre a liberdade de expressão.



Sob o tema "Literatura, Encruzilhada e Arte”, o 2º Flipetrópolis ergueu uma tríade que uniu ação e pensamento como forma de transformar o nosso tempo. A encruzilhada não como um impasse, mas sim como o ponto onde caminhos convergem e se potencializam, em um convite irrecusável ao diálogo. A Literatura como um fio que costurou diferenças e aproximou mundos, compondo um mosaico que prezou pelo respeito às diferenças e à multiplicidade de vozes. Por fim, a Arte selou este encontro, celebrando os legados de Abdias do Nascimento e Candido Portinari.



Livros mais vendidos do 2º Flipetrópolis



O livro mais vendido do Festival foi "Tomara que você seja deportado", de Jamil Chade, seguido de "Coração sem medo", de Itamar Vieira Junior, "Uma história da velhice no Brasil", de Mary del Priore, "Meridiana", de Eliana Alves Cruz, e "Lélia Gonzalez: um retrato", de Sueli Carneiro. Confira os dez destaques de vendas no 2.º Flipetrópolis:



"Tomara que você seja deportado", de Jamil Chade (Nós)

"Coração sem medo", de Itamar Vieira Junior (Todavia)

"Uma história da velhice no Brasil", de Mary del Priore (Vestígio)

"Meridiana", de Eliana Alves Cruz (Companhia das Letras)

"Lélia Gonzalez: um retrato", de Sueli Carneiro (Zahar)

"Awon Baba", de Teresa Cárdenas (Pallas)

"A franja do fim do mundo", de Sérgio Abranches (Faria e Silva)

"Insubmissas lágrimas de mulheres", de Conceição Evaristo (Malê)

"Agressão: a escalada da violência doméstiva", de Ana Paula Araújo (Globo Livros)

"Olhos D'Água", de Conceição Evaristo (Pallas)



Números 2º Flipetrópolis



Indo além, foram realizados 280 lançamentos de livros, superando o número da edição de estreia do evento. Além disso, foram promovidas intervenções artísticas e circenses e uma área gastronômica - esta última em parceria com a Deguste, empresa petropolitana que promove um evento homônimo em diferentes datas.



O espaço montado no Palácio de Cristal contou com o levantamento de um auditório, além de uma área destinada à central de autógrafos. A estrutura do Festival contou com 412m² de área construída - indo além do ambiente da livraria, dentro do próprio Palácio.



O Flipetrópolis utilizou, de forma direta, cerca de 60 profissionais da cidade, estimulando a economia local, em atividades tais como recepção, produção, montagem, comércio (livraria e área gastronômica), segurança, limpeza, entre outros. A equipe de comunicação foi composta por 19 pessoas, enquanto a produção contou com o trabalho de 12 profissionais. No total, 20 pessoas atuaram nas vendas das livrarias e oito expositores compuseram a seleção da Gastronomia.



Com entrada gratuita, acessibilidade plena e transmissão on-line, o Flipetrópolis consolida-se, mais uma vez, como um espaço de encontro, reflexão e potência cultural, projetando Petrópolis como uma das cidades literárias mais vibrantes do país. Todos as mesas e conteúdo já estão disponíveis no Youtube @flipetropolis.