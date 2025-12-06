Coral de Petrópolis - Foto: Reyner Araujo

Publicado 06/12/2025 12:18

Petrópolis - A Casa da Princesa Isabel e a Di Paola Criações Artísticas promovem, neste domingo (7), às 10h, mais uma edição do Concerto de Natal com o Coral de Petrópolis. A apresentação, realizada na varanda da residência histórica — onde foi registrada uma das últimas imagens da família imperial no Brasil —, tem entrada franca e integra a programação especial de fim de ano.



Sob a regência do maestro Rodrigo d’Ávila, o concerto apresenta um repertório que inclui Laudate Dominum (Mozart), Hallelujah (Haendel) e clássicos populares como Boas Festas, de Assis Valente. “Chegamos à terceira edição deste concerto, e é emocionante ver essa celebração crescer a cada ano”, destaca a artista Lorena Bortolotti, da Di Paola.



Nesta edição, a apresentação contará com a participação do Coral de Crianças do CIEP Neuza Goulart, de Duque de Caxias, regido pela maestrina Ana Lídia Casanova. “Será um momento muito especial. Essa união artística e musical certamente enternecerá os corações de quem estiver lá para nos prestigiar”, afirma o maestro d’Ávila.



Exposição “Coragem e Fé”

Após o concerto, o público poderá visitar a Casa da Princesa Isabel até as 18h. A residência, que só recebe visitantes em ocasiões autorizadas pela família imperial, abriga a exposição “Coragem e Fé: a colonização germânica de Petrópolis”, que já atraiu mais de 100 mil visitantes. A mostra reúne mais de 40 esculturas em papel machê — entre miniaturas e peças em tamanho real — criadas pelos artistas Lorena, Valéria, Sérgio e Henriqueta Bortolotti, com figuras emblemáticas como a Princesa Isabel, Dom Pedro II e o tradicional Menino Vendedor de Caqui. A visita é guiada e conta com legendas em português e QR Codes em inglês.