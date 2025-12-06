Leão da Serra busca o título da competiçãoFoto: Hugo Lage/Serrano FC
Serrano decide título da Série B1 do Carioca neste sábado contra o Bonsucesso
Leão da Serra venceu o jogo de ida por 2 a 1
3ª edição do Concerto de Natal acontece neste domingo na Casa da Princesa Isabel
Apresentação tem entrada franca
Segunda edição do Flipetrópolis consolida festival como um dos maiores do Brasil
Festival contou com 63 autores, 37 painéis, prêmios, homenagens. 280 lançamentos, gastronomia e celebrou Sueli Carneiro com o Prêmio Juca Pato, com a presença de Cármen Lúcia, Itamar Vieira Junior, Jamil Chade, Míriam Leitão e outros
Antoane Correa lança livro "Desenvolva suas Alavancas" na próxima semana
Dono do Armazém do Grão lança seu primeiro livro
TEDxPetrópolis coloca clima, tecnologia, saúde e natureza no centro dos debates
Evento provocou reflexões que vão de áreas de risco, luta indígena e pesquisa científica à hiper exposição às telas, autonomia das escolas e sinfonias do cérebro
Petrópolis reúne 11 núcleos do ECOAR; projeto atende 8.600 pessoas no estado
Atividades incluem diversos esportes em bairros do município
