Leão da Serra busca o título da competição - Foto: Hugo Lage/Serrano FC

Leão da Serra busca o título da competiçãoFoto: Hugo Lage/Serrano FC

Publicado 06/12/2025 12:41

Petrópolis - Neste sábado (6), às 15h, o Serrano disputa o jogo decisivo pelo título da Série B1 do Campeonato Carioca contra o Bonsucesso. No confronto de ida, realizado no Estádio Atílio Marotti, o Leão da Serra venceu por 2 a 1. Agora, no Leônidas da Silva, a equipe precisa apenas de um empate para levantar o troféu.

Na ida, os gols do Serrano foram marcados por Clayton e Anderson Graziane.

A campanha na competição já garantiu o acesso à Serie B2 ao Leão da Serra. Durante a campanha, o clube se classificou na 3ª colocação na fase de grupos e eliminou o São Cristóvão nas semifinais.