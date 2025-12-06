Ocorrência foi registrada na 105ª DPFoto: Divulgação/Segurança Presente

Petrópolis - Uma ação de patrulhamento do programa Segurança Presente Petrópolis resultou na prisão de um motociclista nesta sexta-feira (5). Os agentes realizavam abordagens de rotina na Rua do Túnel, no Centro, quando avistaram uma moto vindo em direção à guarnição. O condutor estava "empinando", o que caracteriza direção perigosa.
Após receber ordem de parada, o motociclista obedeceu imediatamente. Na busca pessoal, os agentes encontraram com ele uma porção de erva seca. O homem admitiu que se tratava de maconha destinada ao consumo próprio.
Diante da situação, a equipe conduziu o suspeito à 105ª Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as medidas legais. Ele permaneceu preso e vai responder por:
Art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro – direção perigosa em via pública;
Art. 28 da Lei 11.343/2006 – posse de substância entorpecente para consumo pessoal.
Além disso, foram aplicadas sanções administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, incluindo a infração por realizar manobra de exibição ou perícia sem autorização.
De acordo com informações da polícia, o acusado possui cinco anotações criminais anteriores.