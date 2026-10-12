Ônibus ficou com alguns vidros destruídos após ação dos vândalosReprodução/Setranspetro
De acordo com informações do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a equipe foi acionada para atender à ocorrência e, segundo o relato da vítima aos policiais, ele conduzia o ônibus quando parou em um ponto para atender aos passageiros. Na ocasião, um grupo de homens se aproximou e passou a acusá-lo de ter derrubado uma pessoa.
Em seguida, os indivíduos começaram a agredir o motorista com socos. Além das agressões físicas, os envolvidos danificaram o coletivo utilizando pedras e pedaços de madeira. Diante da situação, o profissional conseguiu se trancar no interior do ônibus para se proteger e solicitar a presença da Polícia Militar.
Quando os policiais chegaram ao local, os suspeitos já haviam deixado a região. Conforme o registro da ocorrência, o motorista informou que não tinha condições de identificar os autores das agressões.
A vítima recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cascatinha. Após receber atendimento médico, ela foi conduzida à 105ª DP, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis.
A empresa responsável pelo coletivo também compareceu ao local e providenciou a remoção do veículo para a garagem. O ônibus, de número 3036, atende à região do Carangola.
Cidade das Hortênsias e Setranspetro divulgam nota de repúdio
A empresa informou que está apurando a motivação do ocorrido, mas ressaltou que nenhuma circunstância justifica atos de violência ou agressão contra os trabalhadores.
O comunicado também afirma que a empresa acionou os serviços de emergência e que os profissionais envolvidos receberam o suporte necessário. A Cidade das Hortênsias destacou ainda que possui mais de 60 anos de história em Petrópolis e afirmou que nunca havia presenciado uma situação de tamanha agressividade e gravidade.
Na manifestação, a empresa ressaltou o trabalho realizado pelos profissionais responsáveis pela operação do transporte coletivo e a importância do serviço prestado à população.
O Setranspetro, que representa as empresas de ônibus do município, também alertou para os riscos provocados por episódios de violência no transporte público. Segundo a entidade, atitudes como essa colocam em perigo a integridade dos trabalhadores, dos passageiros e de outras pessoas que estejam nas proximidades.
A entidade destacou ainda que situações dessa natureza podem comprometer a circulação dos coletivos e prejudicar o direito de ir e vir da população que depende do transporte público diariamente.
Até o momento, conforme as informações divulgadas pela Polícia Militar, os autores não haviam sido identificados. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, responsável pela investigação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.