Ônibus ficou com alguns vidros destruídos após ação dos vândalos - Reprodução/Setranspetro

Ônibus ficou com alguns vidros destruídos após ação dos vândalosReprodução/Setranspetro

Publicado 12/10/2026 17:33





De acordo com informações do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a equipe foi acionada para atender à ocorrência e, segundo o relato da vítima aos policiais, ele conduzia o ônibus quando parou em um ponto para atender aos passageiros. Na ocasião, um grupo de homens se aproximou e passou a acusá-lo de ter derrubado uma pessoa.



Em seguida, os indivíduos começaram a agredir o motorista com socos. Além das agressões físicas, os envolvidos danificaram o coletivo utilizando pedras e pedaços de madeira. Diante da situação, o profissional conseguiu se trancar no interior do ônibus para se proteger e solicitar a presença da Polícia Militar.



Quando os policiais chegaram ao local, os suspeitos já haviam deixado a região. Conforme o registro da ocorrência, o motorista informou que não tinha condições de identificar os autores das agressões.



A vítima recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cascatinha. Após receber atendimento médico, ela foi conduzida à 105ª DP, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis.



A empresa responsável pelo coletivo também compareceu ao local e providenciou a remoção do veículo para a garagem. O ônibus, de número 3036, atende à região do Carangola. Um motorista de ônibus, de 44 anos, foi agredido por um grupo de homens na tarde de domingo (11), no Vicenzo Rivetti, no bairro Carangola , em Petrópolis. Durante a ação, os envolvidos também depredaram o coletivo da empresa Cidade das Hortênsias, utilizando pedras e pedaços de madeira. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia (DP).De acordo com informações do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a equipe foi acionada para atender à ocorrência e, segundo o relato da vítima aos policiais, ele conduzia o ônibus quando parou em um ponto para atender aos passageiros. Na ocasião, um grupo de homens se aproximou e passou a acusá-lo de ter derrubado uma pessoa.Em seguida, os indivíduos começaram a agredir o motorista com socos. Além das agressões físicas, os envolvidos danificaram o coletivo utilizando pedras e pedaços de madeira. Diante da situação, o profissional conseguiu se trancar no interior do ônibus para se proteger e solicitar a presença da Polícia Militar.Quando os policiais chegaram ao local, os suspeitos já haviam deixado a região. Conforme o registro da ocorrência, o motorista informou que não tinha condições de identificar os autores das agressões.A vítima recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cascatinha. Após receber atendimento médico, ela foi conduzida à 105ª DP, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis.A empresa responsável pelo coletivo também compareceu ao local e providenciou a remoção do veículo para a garagem. O ônibus, de número 3036, atende à região do Carangola.

Cidade das Hortênsias e Setranspetro divulgam nota de repúdio

Após o episódio, a Cidade das Hortênsias e o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis (Setranspetro) divulgaram uma nota de repúdio às agressões e aos danos provocados no coletivo. No comunicado, as instituições lamentaram a violência contra profissionais da empresa e classificaram o episódio como uma situação de grande gravidade.



A empresa informou que está apurando a motivação do ocorrido, mas ressaltou que nenhuma circunstância justifica atos de violência ou agressão contra os trabalhadores.



O comunicado também afirma que a empresa acionou os serviços de emergência e que os profissionais envolvidos receberam o suporte necessário. A Cidade das Hortênsias destacou ainda que possui mais de 60 anos de história em Petrópolis e afirmou que nunca havia presenciado uma situação de tamanha agressividade e gravidade.



Na manifestação, a empresa ressaltou o trabalho realizado pelos profissionais responsáveis pela operação do transporte coletivo e a importância do serviço prestado à população.



O Setranspetro, que representa as empresas de ônibus do município, também alertou para os riscos provocados por episódios de violência no transporte público. Segundo a entidade, atitudes como essa colocam em perigo a integridade dos trabalhadores, dos passageiros e de outras pessoas que estejam nas proximidades.



A entidade destacou ainda que situações dessa natureza podem comprometer a circulação dos coletivos e prejudicar o direito de ir e vir da população que depende do transporte público diariamente.



Até o momento, conforme as informações divulgadas pela Polícia Militar, os autores não haviam sido identificados. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, responsável pela investigação.