Motos recuperadas pela polícia - Foto: Divulgação/26º BPM

Motos recuperadas pela políciaFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 11/10/2026 17:34

Duas motocicletas Honda CG 160 Titan foram recuperadas por policiais do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM) no sábado (10), durante ações realizadas na Estrada União e Indústria, na Posse, em Petrópolis. Um dos veículos havia sido furtado de uma residência, enquanto o outro possuía registro de roubo ocorrido em setembro deste ano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A primeira ocorrência foi registrada durante um patrulhamento realizado por policiais do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) da Posse. A equipe recebeu informações sobre uma motocicleta vermelha que estaria abandonada às margens da via e seguiu até o local indicado para verificar a situação.

Ao chegarem, os agentes encontraram o veículo com a ignição danificada. Após entrarem em contato com a proprietária, os policiais confirmaram que a motocicleta havia sido furtada de sua residência. Diante da constatação, o veículo foi encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia (DP), em Itaipava, onde permaneceu apreendido para a realização de perícia e os procedimentos necessários.

Já na segunda ocorrência, a mesma equipe policial realizava patrulhamento pela região quando avistou dois homens próximos a uma motocicleta cinza. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos fugiram em direções opostas.

Durante a tentativa de escapar, os dois homens se lançaram dentro do Rio Piabanha e conseguiram fugir. Apesar das buscas, eles não foram localizados naquele momento.

Após a fuga, os policiais realizaram uma consulta aos dados da motocicleta e verificaram que o veículo possuía uma restrição por roubo. De acordo com as informações levantadas, o crime havia ocorrido em setembro deste ano, no município de Duque de Caxias.

Durante a ação, os agentes também recolheram um aparelho celular que teria sido deixado por um dos homens durante a fuga. O telefone foi encaminhado à delegacia junto com a motocicleta recuperada.

Os dois veículos e o aparelho celular foram apresentados na 106ª DP, onde permaneceram apreendidos para os procedimentos legais cabíveis. As circunstâncias das ocorrências serão apuradas pela Polícia Civil.