Motos recuperadas pela políciaFoto: Divulgação/26º BPM
PM recupera duas motocicletas com registros de furto e roubo na Posse
Veículos foram encontrados na Estrada União e Indústria; dois suspeitos fugiram pelo Rio Piabanha
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Comércio volta a gerar empregos após quatro meses de saldo negativo em Petrópolis
Resultado sinaliza reação do setor, que aposta nas datas especiais para ampliar movimentação nas lojas e estimular mais contratações
Ocupação hoteleira chega a 82% para o feriadão em Petrópolis
PCVB destaca potencial de crescimento da procura e programação diversificada para famílias entre sábado e segunda-feira
PRF apreende cinco armas durante abordagem na BR-040, em Petrópolis
Motorista de 32 anos foi preso após policiais encontrarem o material em uma picape; segundo a PRF, ele levaria a carga para Belo Horizonte
Teatro Imperial terá programação especial para o Dia das Crianças
Edição especial do Leiturinha, "IMPOSSÍVEL – Espetáculo de Mágica" e apresentação de "Bichos Dançantes", com a Focus Cia. de Dança, fazem parte da programação
Dois homens são presos por tráfico de drogas em operação conjunta no Quissamã
Operação da Polícia Civil e Militar apreendeu cocaína, maconha e crack após flagrante de venda de entorpecentes na região
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