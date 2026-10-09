IMPOSSÍVEL ? Espetáculo de MágicaFoto: Divulgação/Teatro Imperial
Teatro Imperial terá programação especial para o Dia das Crianças
Edição especial do Leiturinha, "IMPOSSÍVEL – Espetáculo de Mágica" e apresentação de "Bichos Dançantes", com a Focus Cia. de Dança, fazem parte da programação
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Dois homens são presos por tráfico de drogas em operação conjunta no Quissamã
Operação da Polícia Civil e Militar apreendeu cocaína, maconha e crack após flagrante de venda de entorpecentes na região
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Seleção é voltada para meninos e meninas e oferece formação musical gratuita, alimentação e experiências em viagens e apresentações
Dia das Crianças no Sesc Nogueira tem programação gratuita para a família
Atividades acontecem no dia 11 de outubro e reúnem esporte, brincadeiras, oficinas, atrações culturais e música
Dia das Crianças movimenta comércio de Petrópolis e consumidores iniciam busca por presentes
Pesquisa da CNDL e do SPC Brasil aponta que 74% dos consumidores pretendem comprar presentes e projeta R$ 18,11 bilhões movimentados no país
Fiocruz Petrópolis apoia formação do Conselho Local de Saúde de Vila Rica
Apoio ocorreu no âmbito do Acordo de Cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde; objetivo é ampliar o diálogo sobre as demandas do território
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