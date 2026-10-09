IMPOSSÍVEL ? Espetáculo de Mágica - Foto: Divulgação/Teatro Imperial

IMPOSSÍVEL ? Espetáculo de MágicaFoto: Divulgação/Teatro Imperial

Publicado 09/10/2026 21:24

O fim de semana do Dia das Crianças em Petrópolis terá uma programação especial no Teatro Imperial. Em celebração à data, o projeto Leiturinha, que realiza encontros semanais de contação de histórias com a professora e atriz Chris Carvalho, terá uma edição especial no dia 12 de outubro, às 11h, com a leitura do livro “Bichos Dançantes”.

Diferentemente do habitual, quando é realizado aos domingos, o encontro gratuito foi preparado especialmente para a data e promete encantar os pequenos com a história que inspira o espetáculo apresentado pela Focus Cia. de Dança, nos dias 10 e 11 de outubro, às 16h, também no Teatro Imperial. Os ingressos para as apresentações de dança custam a partir de R$ 15.

Também no dia 12 de outubro, a programação ganha um toque ainda mais mágico com a apresentação de “IMPOSSÍVEL – Espetáculo de Mágica”, que reúne três grandes nomes do ilusionismo brasileiro: Felipe Barbieri, Diego Costa e Lucas Toledo. A apresentação começa às 16h, sob direção de Gabriel Bulcão, e traz, além dos números de mágica, muito humor e interação com o público. Os ingressos custam a partir de R$ 35.

“Durante 60 minutos, crianças e adultos embarcam em uma jornada repleta de números impressionantes e momentos de participação da plateia que transformam cada apresentação em uma experiência única. É uma oportunidade para reunir a família, criar memórias inesquecíveis e redescobrir a sensação de acreditar que tudo pode acontecer”, destaca o mágico Lucas Toledo.

Os ingressos para os espetáculos podem ser adquiridos pelo site da Ingresso Digital ou na bilheteria do Teatro Imperial, que fica na Rua Marechal Deodoro, 192, Centro, Petrópolis.

O projeto Leiturinha é apresentado pela Enel Brasil e tem o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A iniciativa é gratuita e acontece semanalmente, com contação de histórias em meio a uma ambientação temática, cenário lúdico e brincadeiras.