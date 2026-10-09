Drogas apreendidas na ação - Foto: Divulgação/26º BPM

Drogas apreendidas na açãoFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 09/10/2026 21:17





Segundo informações das forças de segurança, a operação foi iniciada após os policiais receberem denúncias sobre a comercialização de entorpecentes em uma escadaria da região. Equipes da 105ª Delegacia de Polícia (DP), do serviço de inteligência da Polícia Militar (P2) e do PATAMO 1 do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM) participaram das diligências.



Para acompanhar a movimentação no local, os agentes montaram um cerco tático e utilizaram caminhos alternativos para se aproximar sem chamar a atenção dos suspeitos. Durante a vigilância, os policiais flagraram os dois homens retirando drogas de uma sacola escondida nas proximidades de uma cerca viva e entregando os materiais a pessoas que, segundo a ocorrência, seriam usuários.



No momento da abordagem, um dos suspeitos foi detido no local. O outro tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes na Rua Quissamã. De acordo com as informações divulgadas pelas forças de segurança, os dois homens não ofereceram resistência após serem localizados. Dois homens, de 23 e 31 anos, foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico na tarde desta quinta-feira (8), em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. A ação conjunta das polícias Civil e Militar ocorreu na localidade do Quissamã e resultou na apreensão de cocaína, maconha, crack, dinheiro e um aparelho celular.Segundo informações das forças de segurança, a operação foi iniciada após os policiais receberem denúncias sobre a comercialização de entorpecentes em uma escadaria da região. Equipes da 105ª Delegacia de Polícia (DP), do serviço de inteligência da Polícia Militar (P2) e do PATAMO 1 do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM) participaram das diligências.Para acompanhar a movimentação no local, os agentes montaram um cerco tático e utilizaram caminhos alternativos para se aproximar sem chamar a atenção dos suspeitos. Durante a vigilância, os policiais flagraram os dois homens retirando drogas de uma sacola escondida nas proximidades de uma cerca viva e entregando os materiais a pessoas que, segundo a ocorrência, seriam usuários.No momento da abordagem, um dos suspeitos foi detido no local. O outro tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes na Rua Quissamã. De acordo com as informações divulgadas pelas forças de segurança, os dois homens não ofereceram resistência após serem localizados.

Drogas estavam escondidas em diferentes pontos

Durante as buscas no local utilizado para esconder os entorpecentes, os policiais encontraram 104 cápsulas de cocaína, 116 embalagens de maconha e 181 pedras de crack. Na continuidade da operação, um dos suspeitos autorizou a entrada dos agentes em sua residência e indicou onde estavam escondidos mais dois tabletes de maconha.



Ao todo, foram apreendidas 104 cápsulas de cocaína, 118 unidades de maconha, incluindo as embalagens e os dois tabletes, além de 181 pedras de crack. Também foram recolhidos dinheiro em espécie e um aparelho celular. Os valores divulgados pelas corporações, no entanto, apresentam divergência: o balanço da Polícia Militar informa a apreensão de R$ 64, enquanto a Polícia Civil registra R$ 74 em notas diversas.



Após a operação, os dois homens foram encaminhados à 105ª DP, em Petrópolis, responsável pelo registro da ocorrência e pelos procedimentos legais.



Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, que institui a Lei de Drogas. Ambos permaneceram presos à disposição da Justiça.



A ação foi realizada por policiais civis da 105ª DP, sob a coordenação do delegado titular, Nei José Ramos Loureiro, e da delegada adjunta, Carolina Marins, em conjunto com agentes do serviço de inteligência da Polícia Militar e equipes do PATAMO do 26º BPM.