Inscrições vão até 20 de outubroFoto: Divulgação/Canarinhos
Corais dos Canarinhos de Petrópolis abrem seleção para novas vozes
Seleção é voltada para meninos e meninas e oferece formação musical gratuita, alimentação e experiências em viagens e apresentações
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Dia das Crianças no Sesc Nogueira tem programação gratuita para a família
Atividades acontecem no dia 11 de outubro e reúnem esporte, brincadeiras, oficinas, atrações culturais e música
Dia das Crianças movimenta comércio de Petrópolis e consumidores iniciam busca por presentes
Pesquisa da CNDL e do SPC Brasil aponta que 74% dos consumidores pretendem comprar presentes e projeta R$ 18,11 bilhões movimentados no país
Fiocruz Petrópolis apoia formação do Conselho Local de Saúde de Vila Rica
Apoio ocorreu no âmbito do Acordo de Cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde; objetivo é ampliar o diálogo sobre as demandas do território
PM cumpre dois mandados de prisão por tráfico de drogas em Petrópolis
PM localizou os dois procurados em ações distintas nos bairros Itaipava e Cascatinha; um deles foi condenado a sete anos de prisão em regime fechado
Festival Língua de Trapo começa nesta quinta-feira em Petrópolis
Quarta edição do encontro acontece de 8 a 11 de outubro, com programação gratuita e homenagem à escritora Sylvia Orthof
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