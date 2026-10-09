Inscrições vão até 20 de outubro - Foto: Divulgação/Canarinhos

Inscrições vão até 20 de outubroFoto: Divulgação/Canarinhos

Publicado 09/10/2026 21:10

Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis abriu inscrições para a seleção de novas vozes para o Coral dos Canarinhos de Petrópolis e o Coral das Meninas dos Canarinhos de Petrópolis. A iniciativa oferece aulas de música e canto coral totalmente gratuitas no contraturno escolar, com foco na formação artística e no desenvolvimento pessoal de crianças. A seleção é voltada para meninos e meninas matriculados no 3º ou 4º ano do ensino fundamental em 2026, que estudem no período da tarde.

As atividades fazem parte do Ponto de Cultura Aprendiz de Canarinho, projeto mantido pelo Instituto que funciona como porta de entrada para os dois corais. O curso tem duração de um ano e oferece formação em música, técnica vocal, solfejo e ritmo, além de acompanhamento e acolhimento às famílias. Ao final do período, os participantes aprovados podem ingressar nos coros oficiais.

Além da formação musical, o projeto ainda oferece almoço gratuito diariamente antes de os alunos seguirem para a escola regular. Os participantes também têm a oportunidade de integrar concertos e viagens, ampliando o contato com diferentes experiências culturais e conhecendo novos lugares por meio da música.

“O coral vai muito além do aprendizado musical. É um espaço de formação humana, onde as crianças desenvolvem disciplina, sensibilidade, responsabilidade e convivência em grupo. Ao longo do curso, elas também têm contato com diferentes experiências culturais, por meio das apresentações e viagens, que contribuem para ampliar horizontes e deixam marcas importantes em suas trajetórias”, destaca Rose de Mello, gestora do Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis.

Segundo Rose, o acesso gratuito também é um dos diferenciais da iniciativa. “Nosso objetivo é oferecer uma oportunidade de formação de excelência, mas também criar um ambiente seguro, acolhedor e de desenvolvimento integral. A música pode abrir caminhos, fortalecer a autoestima e transformar a relação da criança com o mundo. Por isso, todo esse trabalho é pensado para acolher não apenas os alunos, mas também suas famílias”, afirma.

As aulas do Curso de Aprendizes acontecem às terças e quintas-feiras, das 7h40 às 11h, no contraturno escolar. Podem participar meninos e meninas matriculados no 3º ou 4º ano em 2026, que estarão no 4º ou 5º ano em 2027 e estudem no período da tarde. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do Instituto ou pelo WhatsApp (24) 99926-1806. O prazo para inscrição vai até 30 de outubro de 2026.