Festival Língua de Trapo será realizado no Centro de Cultura Raul de Leoni - Foto: Isabela Bentes

Festival Língua de Trapo será realizado no Centro de Cultura Raul de LeoniFoto: Isabela Bentes

Publicado 07/10/2026 15:25

Petrópolis terá quatro dias dedicados ao teatro e à literatura para crianças e jovens — e com entrada gratuita. De 8 a 11 de outubro, o Centro de Cultura Raul de Leoni recebe o Festival Língua de Trapo – 4º Encontro de Teatro Infantojuvenil de Petrópolis, realizado pela Cia Teatral Língua de Trapo. A programação reúne espetáculos, oficinas, contação de histórias, feira de livros, rodas de conversa, exposição e mostra de esquetes.

A edição de 2026 homenageia a escritora e dramaturga petropolitana Sylvia Orthof, nascida em Petrópolis em 1932. Com cerca de cem títulos publicados, ela também atuou como atriz, diretora, pesquisadora e professora. Sua trajetória foi marcada pela produção para crianças e jovens. Sylvia morreu em 1997, aos 65 anos.

Segundo Iara Roccha, atriz, dramaturga, poeta e diretora-presidente da Cia Teatral Língua de Trapo, o festival parte da compreensão de que o teatro tem papel importante na formação de crianças e jovens.

“A premissa de que o teatro infantojuvenil é uma poderosa ferramenta no desenvolvimento do lúdico, da criatividade, da consciência crítica, na apreciação do belo e na fruição da arte nos faz querer aprofundar a discussão acerca do que é fazer teatro para a infância e juventude na cidade de Petrópolis e no Brasil no século 21”, afirma.

O festival também promove encontros entre artistas, educadores e estudantes da rede pública para discutir a produção teatral voltada à infância e à juventude. A programação aborda temas como formação de plateia, acesso às artes cênicas e a relação entre teatro e educação.

Entre os destaques estão a exposição “Infâncias”, dedicada à trajetória e à obra de Sylvia Orthof, o espetáculo “Ave, Alegria”, da Cia Teatro do Livro Aberto, oficinas, contações de histórias, rodas de conversa, feira do livro e a mostra de esquetes “Cenas para Sylvia Orthof”.

O festival foi contemplado pelo edital do Fundo Municipal de Cultura (Funcultura) da Prefeitura de Petrópolis.

Confira a programação completa

Quinta-feira, 8 de outubro

9h – Recepção das escolas e performance teatral com Rosa Miller.

10h – Estreia do espetáculo “Ave, Alegria”, da Cia Teatro do Livro Aberto.

11h – Abertura oficial da exposição “Infâncias”, com convidados, autoridades e imprensa.

14h – Feira do Livro Infantojuvenil, com Editora Azul de Saturno e Editora Bem Cultural, autores e autógrafos.

15h – Espetáculo “Ave, Alegria”, da Cia Teatro do Livro Aberto.

16h – Oficina “Teatro na Sala de Aula”, com Iara Roccha.

19h às 21h – Mostra de esquetes “Cenas de Sylvia Orthof”.



Sexta-feira, 9 de outubro

9h – Recepção das escolas e performance teatral com Ballet Letícia França.

10h – Espetáculo “Ave, Alegria”, da Cia Teatro do Livro Aberto.

11h – Visita à exposição “Infâncias”, da Cia Teatral Língua de Trapo.

14h – Feira do Livro, roda de conversa, lançamentos e autógrafos.

15h – Espetáculo “Ave, Alegria”, da Cia Teatro do Livro Aberto.

16h – Oficina “Leitura e Contação de Histórias”, com a Cia Teatral Língua de Trapo.

19h às 21h – Mostra de esquetes “Cenas para Sylvia Orthof”.



Sábado, 10 de outubro

11h – Visita à exposição “Infâncias”, da Cia Teatral Língua de Trapo.

11h30 – Contação de histórias com a Cia Teatral Pessoal Aí!

12h – Feira do Livro, lançamento e autógrafos.

14h – Oficina “Teatro para Juventude”, com Andrea Dutra.

15h – Roda de conversa “Arte e Cultura na Escola”, com a Cia Teatral Língua de Trapoe convidados.

16h – Oficina “Inteligência Artificial”, com a Cia em Cena/Ponto de Cultura.

17h – Palhaçaria com a dupla Malabaguita.

18:30h – Espetáculo “Ave, Alegria”, da Cia Teatro do Livro Aberto.

19h às 21h – Mostra de esquetes “Cenas para Sylvia Orthof”.



Domingo, 11 de outubro

11h – Visita à exposição “Infâncias”, da Cia Teatral Língua de Trapo, na Praça da Liberdade.

13h – Feira do Livro, roda de conversa, lançamento e autógrafos.

15h – Contação de histórias com a Cia Teatral Pessoal Aí!

16h – Palhaçaria com a dupla Malabaguita.

17h – Espetáculo “Ave, Alegria”, da Cia Teatro do Livro Aberto.

19h às 21h – Mostra de esquetes “Cenas de Sylvia Orthof”.

21h – Encerramento, com resultado e entrega do Prêmio Sylvia Orthof e certificados.