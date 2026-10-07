Festival Língua de Trapo será realizado no Centro de Cultura Raul de LeoniFoto: Isabela Bentes
Confira a programação completa
9h – Recepção das escolas e performance teatral com Rosa Miller.
10h – Estreia do espetáculo “Ave, Alegria”, da Cia Teatro do Livro Aberto.
11h – Abertura oficial da exposição “Infâncias”, com convidados, autoridades e imprensa.
14h – Feira do Livro Infantojuvenil, com Editora Azul de Saturno e Editora Bem Cultural, autores e autógrafos.
15h – Espetáculo “Ave, Alegria”, da Cia Teatro do Livro Aberto.
16h – Oficina “Teatro na Sala de Aula”, com Iara Roccha.
19h às 21h – Mostra de esquetes “Cenas de Sylvia Orthof”.
Sexta-feira, 9 de outubro
9h – Recepção das escolas e performance teatral com Ballet Letícia França.
10h – Espetáculo “Ave, Alegria”, da Cia Teatro do Livro Aberto.
11h – Visita à exposição “Infâncias”, da Cia Teatral Língua de Trapo.
14h – Feira do Livro, roda de conversa, lançamentos e autógrafos.
15h – Espetáculo “Ave, Alegria”, da Cia Teatro do Livro Aberto.
16h – Oficina “Leitura e Contação de Histórias”, com a Cia Teatral Língua de Trapo.
19h às 21h – Mostra de esquetes “Cenas para Sylvia Orthof”.
Sábado, 10 de outubro
11h – Visita à exposição “Infâncias”, da Cia Teatral Língua de Trapo.
11h30 – Contação de histórias com a Cia Teatral Pessoal Aí!
12h – Feira do Livro, lançamento e autógrafos.
14h – Oficina “Teatro para Juventude”, com Andrea Dutra.
15h – Roda de conversa “Arte e Cultura na Escola”, com a Cia Teatral Língua de Trapoe convidados.
16h – Oficina “Inteligência Artificial”, com a Cia em Cena/Ponto de Cultura.
17h – Palhaçaria com a dupla Malabaguita.
18:30h – Espetáculo “Ave, Alegria”, da Cia Teatro do Livro Aberto.
19h às 21h – Mostra de esquetes “Cenas para Sylvia Orthof”.
Domingo, 11 de outubro
11h – Visita à exposição “Infâncias”, da Cia Teatral Língua de Trapo, na Praça da Liberdade.
13h – Feira do Livro, roda de conversa, lançamento e autógrafos.
15h – Contação de histórias com a Cia Teatral Pessoal Aí!
16h – Palhaçaria com a dupla Malabaguita.
17h – Espetáculo “Ave, Alegria”, da Cia Teatro do Livro Aberto.
19h às 21h – Mostra de esquetes “Cenas de Sylvia Orthof”.
21h – Encerramento, com resultado e entrega do Prêmio Sylvia Orthof e certificados.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.