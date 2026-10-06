Programação é voltada tanto para pessoas que desejam atuar como voluntárias sem cão quanto para quem pretende se tornar condutor de novos cães coterapeutas do projeto - Foto: Divulgação/TEAcolhe UERJ

Programação é voltada tanto para pessoas que desejam atuar como voluntárias sem cão quanto para quem pretende se tornar condutor de novos cães coterapeutas do projetoFoto: Divulgação/TEAcolhe UERJ

Publicado 06/10/2026 18:37 | Atualizado 06/10/2026 18:38





A programação é voltada tanto para pessoas que desejam atuar como voluntárias sem cão quanto para quem pretende se tornar condutor de novos cães coterapeutas do projeto.



Ao longo da capacitação, são trabalhados aspectos relacionados à atuação ética, segura e responsável nos Serviços Assistidos por Animais, sempre considerando o bem-estar das pessoas atendidas e dos próprios animais.



No dia 10 de outubro, o workshop será realizado exclusivamente para os participantes, sem a presença dos cães. Já no domingo, dia 11, além da continuidade da programação, será realizada a avaliação do Teste do Cão Sociável (TCS), às 10h, por avaliador credenciado pela Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC).



“Trazer o workshop para Petrópolis é uma oportunidade de ampliar o acesso à formação em Serviços Assistidos por Animais e aproximar mais pessoas desse trabalho. É uma atuação que exige conhecimento, responsabilidade e, principalmente, um olhar cuidadoso tanto para as pessoas atendidas quanto para os animais. Queremos que os participantes saiam da capacitação entendendo melhor esse universo e preparados para contribuir de forma ética e segura”, afirma Daniela Canto, organizadora do evento.



O TCS é uma avaliação voltada à sociabilidade dos cães e sua realização não é obrigatória para a conclusão do workshop. No contexto dos Serviços Assistidos por Animais, entretanto, o teste é recomendado para as duplas formadas por cão coterapeuta e condutor, considerando as exigências relacionadas à atuação na área. TEAcolhe UERJ chega a Petrópolis com uma nova edição do workshop de formação em Serviços Assistidos por Animais (SAA), nos dias 10 e 11 de outubro, na Estácio Petrópolis. A iniciativa tem como objetivo capacitar pessoas interessadas em atuar com intervenções assistidas por animais, abordando fundamentos dos SAA, a atuação dos cães coterapeutas e o papel de condutores e voluntários.A programação é voltada tanto para pessoas que desejam atuar como voluntárias sem cão quanto para quem pretende se tornar condutor de novos cães coterapeutas do projeto.Ao longo da capacitação, são trabalhados aspectos relacionados à atuação ética, segura e responsável nos Serviços Assistidos por Animais, sempre considerando o bem-estar das pessoas atendidas e dos próprios animais.No dia 10 de outubro, o workshop será realizado exclusivamente para os participantes, sem a presença dos cães. Já no domingo, dia 11, além da continuidade da programação, será realizada a avaliação do Teste do Cão Sociável (TCS), às 10h, por avaliador credenciado pela Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC).“Trazer o workshop para Petrópolis é uma oportunidade de ampliar o acesso à formação em Serviços Assistidos por Animais e aproximar mais pessoas desse trabalho. É uma atuação que exige conhecimento, responsabilidade e, principalmente, um olhar cuidadoso tanto para as pessoas atendidas quanto para os animais. Queremos que os participantes saiam da capacitação entendendo melhor esse universo e preparados para contribuir de forma ética e segura”, afirma Daniela Canto, organizadora do evento.O TCS é uma avaliação voltada à sociabilidade dos cães e sua realização não é obrigatória para a conclusão do workshop. No contexto dos Serviços Assistidos por Animais, entretanto, o teste é recomendado para as duplas formadas por cão coterapeuta e condutor, considerando as exigências relacionadas à atuação na área.

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