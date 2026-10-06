Oficina será na sede da instituição em PetrópolisFoto: Cefet/RJ
A oficina é voltada para pessoas surdas com 18 anos ou mais. As inscrições serão realizadas presencialmente, no local e no horário da atividade.
Promovida pelo projeto de extensão Caminhos Interculturais: o entrelaçar das culturas surda & ouvinte, a oficina terá carga horária total de quatro horas, distribuídas em dois encontros presenciais. Os participantes terão contato com técnicas básicas de pintura em aquarela, com exploração de cores, misturas, pinceladas e possibilidades de composição artística.
Além do aprendizado de técnicas de pintura, a atividade busca criar um espaço acessível de convivência e troca de experiências, valorizando as diferentes identidades linguísticas e culturais. As orientações e interações serão mediadas pela Libras, favorecendo a comunicação, a colaboração e a aproximação entre participantes surdos e ouvintes.
Libras e acessibilidade
Língua Brasileira de Sinais
A Libras também está diretamente relacionada à identidade e à cultura da comunidade surda. Por isso, seu uso em espaços de educação, cultura e lazer representa não apenas uma forma de facilitar a comunicação, mas também de reconhecer diferentes formas de expressão e participação social.
Na oficina, a língua será utilizada como meio de interação entre os participantes durante os encontros. A proposta permite que a comunicação faça parte da própria experiência artística, aproximando surdos e ouvintes enquanto eles aprendem técnicas de aquarela e desenvolvem suas próprias produções.
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