Equipes lutam pelo acesso à A2Foto: Hugo Lage/Serrano FC e Luiza Soares/Petrópolis FC
No Estádio Ítalo Del Cima, o Petrópolis encontrou dificuldades diante do Campo Grande, em uma partida marcada pelo campo pesado e pelas condições do gramado. As equipes tiveram dificuldades para criar oportunidades e não conseguiram balançar as redes durante os 90 minutos.
O destaque da Águia da Serra foi o goleiro Luiz Felipe, que teve uma atuação segura e realizou boas defesas ao longo do confronto. As intervenções do goleiro foram importantes para evitar que o Campo Grande aproveitasse as oportunidades criadas e garantir mais um ponto para o time petropolitano.
Com o empate, o Petrópolis chegou aos nove pontos e ocupa a 4ª colocação da Série B1, permanecendo dentro do G4. A equipe volta a campo na sexta-feira (9), pela 6ª rodada, quando enfrenta o UniVassouras Artsul, às 15h, no Estádio Ronaldo Nazário.
Serrano vence em jogo de sete gols
O Leão da Serra começou melhor e abriu 3 a 0 no placar. Uelber marcou o primeiro, seguido por Hugo Iglesias. O terceiro gol do Serrano foi marcado contra pelo adversário. O Artsul conseguiu reagir ainda durante a partida, com Matheus Goiano, mas Dowglas voltou a ampliar a vantagem para o time de Petrópolis.
Na reta final, o confronto ganhou ainda mais emoção. Marquinhos diminuiu para o Artsul, que voltou a marcar pouco depois, desta vez em gol contra de Dowglas. Apesar da pressão dos donos da casa nos minutos finais, o Serrano conseguiu sustentar a vantagem e confirmou a vitória fora de casa.
Com o resultado, o Serrano chegou aos oito pontos e ocupa a 7ª colocação, ficando a apenas um ponto do G4. A equipe terá agora a oportunidade de jogar diante da torcida na próxima rodada. O adversário será o Macaé, no sábado (10), às 15h, no Estádio Atilio Marotti. A equipe busca aproveitar o mando de campo para subir na tabela.
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