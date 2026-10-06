Equipes lutam pelo acesso à A2 - Foto: Hugo Lage/Serrano FC e Luiza Soares/Petrópolis FC

Equipes lutam pelo acesso à A2Foto: Hugo Lage/Serrano FC e Luiza Soares/Petrópolis FC

Publicado 06/10/2026 18:50





No Estádio Ítalo Del Cima, o Petrópolis encontrou dificuldades diante do Campo Grande, em uma partida marcada pelo campo pesado e pelas condições do gramado. As equipes tiveram dificuldades para criar oportunidades e não conseguiram balançar as redes durante os 90 minutos.



O destaque da Águia da Serra foi o goleiro Luiz Felipe, que teve uma atuação segura e realizou boas defesas ao longo do confronto. As intervenções do goleiro foram importantes para evitar que o Campo Grande aproveitasse as oportunidades criadas e garantir mais um ponto para o time petropolitano.



Com o empate, o Petrópolis chegou aos nove pontos e ocupa a 4ª colocação da Série B1, permanecendo dentro do G4. A equipe volta a campo na sexta-feira (9), pela 6ª rodada, quando enfrenta o UniVassouras Artsul, às 15h, no Estádio Ronaldo Nazário. Petrópolis e Serrano entraram em campo no último sábado (3), pela 5ª rodada do Campeonato Carioca de Futebol Série B1, com resultados distintos. Enquanto a Águia da Serra empatou em 0 a 0 com o Campo Grande, o Leão da Serra venceu o Artsul por 4 a 3, em Nova Iguaçu. Os resultados mantiveram o Petrópolis dentro do G4 e aproximaram o Serrano da zona de classificação.No Estádio Ítalo Del Cima, o Petrópolis encontrou dificuldades diante do Campo Grande, em uma partida marcada pelo campo pesado e pelas condições do gramado. As equipes tiveram dificuldades para criar oportunidades e não conseguiram balançar as redes durante os 90 minutos.O destaque da Águia da Serra foi o goleiro Luiz Felipe, que teve uma atuação segura e realizou boas defesas ao longo do confronto. As intervenções do goleiro foram importantes para evitar que o Campo Grande aproveitasse as oportunidades criadas e garantir mais um ponto para o time petropolitano.Com o empate, o Petrópolis chegou aos nove pontos e ocupa a 4ª colocação da Série B1, permanecendo dentro do G4. A equipe volta a campo na sexta-feira (9), pela 6ª rodada, quando enfrenta o UniVassouras Artsul, às 15h, no Estádio Ronaldo Nazário.

Serrano vence em jogo de sete gols

No Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, o Serrano conseguiu uma importante vitória sobre o Artsul. O time petropolitano venceu por 4 a 3, em uma partida movimentada e com sete gols.



O Leão da Serra começou melhor e abriu 3 a 0 no placar. Uelber marcou o primeiro, seguido por Hugo Iglesias. O terceiro gol do Serrano foi marcado contra pelo adversário. O Artsul conseguiu reagir ainda durante a partida, com Matheus Goiano, mas Dowglas voltou a ampliar a vantagem para o time de Petrópolis.



Na reta final, o confronto ganhou ainda mais emoção. Marquinhos diminuiu para o Artsul, que voltou a marcar pouco depois, desta vez em gol contra de Dowglas. Apesar da pressão dos donos da casa nos minutos finais, o Serrano conseguiu sustentar a vantagem e confirmou a vitória fora de casa.



Com o resultado, o Serrano chegou aos oito pontos e ocupa a 7ª colocação, ficando a apenas um ponto do G4. A equipe terá agora a oportunidade de jogar diante da torcida na próxima rodada. O adversário será o Macaé, no sábado (10), às 15h, no Estádio Atilio Marotti. A equipe busca aproveitar o mando de campo para subir na tabela.