Deputado foi às ruas para comemorar vitória - Foto: Divulgação/Yuri Moura

Deputado foi às ruas para comemorar vitóriaFoto: Divulgação/Yuri Moura

Publicado 05/10/2026 12:52

Yuri Moura (PSOL) foi reeleito deputado estadual , com 43.336 votos recebidos neste domingo (4). Nas eleições de 2024, quando foi eleito para o cargo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) pela primeira vez, o candidato havia recebido 25.479 votos.

"Obrigado pelos mais de 43.300 votos! O Mandato Popular continua. Essa vitória não é minha. É de quem caminhou comigo no sol e na chuva, de quem acreditou do início ao fim. Eu sempre disse e hoje repito: ninguém faz nada sozinho. Amanhã a gente já volta pro trabalho. Pelas cidades, por quem mais precisa. Seguimos sem fugir da luta", agradeceu Yuri.

O deputado ainda aproveitou para falar sobre o trabalho que vem realizando: "Petrópolis tem deputado estadual. Pode não ter prefeito, mas a gente faz o trabalho dele. Fiscaliza, traz recursos e está junto do povo. Não vou desistir de Petrópolis!"

Nesta eleição, Petrópolis teve diversos candidatos buscando representar a Cidade Imperial. Para ocupar uma cadeira na Alerj, Yuri foi o único eleito. Para o cargo de deputado federal, nenhum representante do município foi eleito.

Deputado estadual pela segunda vez

Yuri Moura, de 36 anos, é deputado estadual, professor de história e gestor público por formação, com especialização em Gestão de Cidades e Planejamento Urbano, além de ser pós-graduando em Defesa Civil: Gestão de Riscos e Desastres. Em Petrópolis, foi o vereador mais votado do município nas eleições de 2020 e 2022. Em 2024, disputou o segundo turno na eleição para prefeito da cidade, quando acabou perdendo para Hingo Hammes.



Atualmente, Yuri é presidente estadual da Federação PSOL-Rede e líder da bancada de seu partido na Alerj, assim como já tinha acontecido em 2023. O político acumula mais de 16 anos de experiência na administração pública, com atuação na Prefeitura de Petrópolis, na Alerj, no Senado e na Câmara Federal.

Apuração presidencial em Petrópolis