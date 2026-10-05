Adesão dos eleitores à votação foi maior em 2026 - Foto: TRE-CE

Adesão dos eleitores à votação foi maior em 2026Foto: TRE-CE

Publicado 05/10/2026 15:18

primeiro turno das Eleições 2026 teve registro de queda no número de abstenções em Petrópolis. O total de eleitores que não foram às urnas foi de 57.915, o que representa 24,17% do eleitorado apto, que é de mais de 239 mil pessoas. Nas eleições municipais de 2024, o número de abstenções foi de 71.088 no primeiro turno, equivalente a 28,99%.

Neste domingo (4), 13.173 eleitores a mais foram votar, representando uma diferença de 4,82%.

Os votos nulos também tiveram uma queda comparados ao primeiro turno de 2024, passando de 8.318 (4,78%) para 5.866 (3,23%).

A redução também aconteceu nos votos em branco, que passaram de 7.405 (4,25%) no primeiro turno dois anos atrás para 4.373 (2,41%).

Abstenções no Rio de Janeiro





Ao todo, 9.859.802 dos 12.857.648 eleitores aptos participaram da votação no estado. O índice de abstenção registrado neste ano mantém uma trajetória de alta observada nas últimas eleições gerais.



Em 2014 e 2018, aproximadamente 20% dos eleitores deixaram de votar. Já em 2022, o percentual chegou a 22,76%. Neste primeiro turno, a taxa alcançou 23,32%, estabelecendo o maior índice da série recente.



Entre os estados brasileiros, o Rio ficou atrás apenas de Mato Grosso do Sul, que registrou abstenção de 23,87%. O Rio de Janeiro registrou a segunda maior taxa de abstenção do país no primeiro turno das eleições. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 23,32% dos eleitores fluminenses aptos a votar não compareceram às urnas. O percentual corresponde a 2.997.840 pessoas e ficou acima da média nacional, de 21,08%.Ao todo, 9.859.802 dos 12.857.648 eleitores aptos participaram da votação no estado. O índice de abstenção registrado neste ano mantém uma trajetória de alta observada nas últimas eleições gerais.Em 2014 e 2018, aproximadamente 20% dos eleitores deixaram de votar. Já em 2022, o percentual chegou a 22,76%. Neste primeiro turno, a taxa alcançou 23,32%, estabelecendo o maior índice da série recente.Entre os estados brasileiros, o Rio ficou atrás apenas de Mato Grosso do Sul, que registrou abstenção de 23,87%.

Petrópolis tinha 239 mil eleitores aptos a votar

Com 239.478 eleitores aptos a votar, Petrópolis está entre os dez municípios com maior eleitorado do estado do Rio de Janeiro. A cidade ocupa a 9ª posição no ranking elaborado a partir dos dados do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).



O município fica atrás da capital, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, Campos dos Goytacazes, Belford Roxo e São João de Meriti. Volta Redonda aparece logo na sequência, na 10ª colocação. Somados, os municípios fluminenses concentram mais de 12,8 milhões de pessoas aptas a participar da votação.



Para atender o eleitorado petropolitano, foram definidos 124 locais de votação, distribuídos pelas duas zonas eleitorais que atendem a cidade, a 29ª e a 65ª. Esses endereços abrigam, ao todo, 826 seções eleitorais.

A cidade tem 54% dos eleitores sendo do sexo feminino, enquanto o restante é masculino. Em relação à idade, a maioria fica entre 45 e 49 anos, com mais de 22 mil eleitores dentro da faixa etária.