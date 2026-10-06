Material apreendido na ocorrência - Foto: Divulgação/26º BPM

Material apreendido na ocorrênciaFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 06/10/2026 22:59





De acordo com a PM, a equipe recebeu informações sobre a movimentação de pessoas ligadas à comercialização de entorpecentes no local e se deslocou até o endereço para averiguar a denúncia. Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram sete pessoas, sendo dois homens, ambos de 18 anos, e cinco adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos.



Durante a ação, os agentes apreenderam uma quantidade de drogas, além de aparelhos celulares e dinheiro em espécie. Entre os adolescentes estava um jovem de 17 anos que, segundo informações repassadas à equipe policial, seria o responsável por exercer a função de gerente do tráfico na localidade.



Ao todo, foram recolhidas 75 cápsulas de cocaína, 50 pedras de crack e 12 tiras de maconha. Também foram apreendidos sete aparelhos celulares e R$ 151 em espécie.



Os sete envolvidos foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde o caso foi registrado. Os dois homens, de 18 anos, foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com envolvimento de adolescentes, e permaneceram presos à disposição da Justiça.



Já os cinco adolescentes foram autuados por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles também permaneceram apreendidos após o registro da ocorrência. Uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas terminou com dois homens presos e cinco adolescentes apreendidos na manhã de segunda-feira (5), no Bairro da Glória, em Petrópolis. Os envolvidos foram localizados em um imóvel situado na Estrada Nossa Senhora da Glória, apontado como um dos pontos de atuação do tráfico na região.De acordo com a PM, a equipe recebeu informações sobre a movimentação de pessoas ligadas à comercialização de entorpecentes no local e se deslocou até o endereço para averiguar a denúncia. Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram sete pessoas, sendo dois homens, ambos de 18 anos, e cinco adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos.Durante a ação, os agentes apreenderam uma quantidade de drogas, além de aparelhos celulares e dinheiro em espécie. Entre os adolescentes estava um jovem de 17 anos que, segundo informações repassadas à equipe policial, seria o responsável por exercer a função de gerente do tráfico na localidade.Ao todo, foram recolhidas 75 cápsulas de cocaína, 50 pedras de crack e 12 tiras de maconha. Também foram apreendidos sete aparelhos celulares e R$ 151 em espécie.Os sete envolvidos foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde o caso foi registrado. Os dois homens, de 18 anos, foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com envolvimento de adolescentes, e permaneceram presos à disposição da Justiça.Já os cinco adolescentes foram autuados por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles também permaneceram apreendidos após o registro da ocorrência.

Homem preso em Cascatinha

Também na noite de segunda-feira (5), outro caso de tráfico de drogas foi registrado em Petrópolis. Policiais militares do 26º BPM prenderam um homem de 47 anos durante uma ação na Praça de Cascatinha.



Segundo a corporação, uma equipe reservada realizava um levantamento de informações sobre a movimentação do tráfico na região quando percebeu o homem nas proximidades da quadra, carregando uma sacola.



Os policiais realizaram a abordagem e encontraram dentro do recipiente 16 cápsulas de cocaína. Questionado sobre a origem do material, o homem teria admitido que estava comercializando os entorpecentes na praça.



Ainda de acordo com a PM, ele informou aos agentes que comprava cada cápsula por R$ 10 e revendia o material por R$ 20. A ocorrência foi encaminhada para a 105ª DP, onde o homem foi autuado por tráfico de drogas.



Após o registro do caso, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.