Material apreendido na ocorrênciaFoto: Divulgação/26º BPM
De acordo com a PM, a equipe recebeu informações sobre a movimentação de pessoas ligadas à comercialização de entorpecentes no local e se deslocou até o endereço para averiguar a denúncia. Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram sete pessoas, sendo dois homens, ambos de 18 anos, e cinco adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos.
Durante a ação, os agentes apreenderam uma quantidade de drogas, além de aparelhos celulares e dinheiro em espécie. Entre os adolescentes estava um jovem de 17 anos que, segundo informações repassadas à equipe policial, seria o responsável por exercer a função de gerente do tráfico na localidade.
Ao todo, foram recolhidas 75 cápsulas de cocaína, 50 pedras de crack e 12 tiras de maconha. Também foram apreendidos sete aparelhos celulares e R$ 151 em espécie.
Os sete envolvidos foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde o caso foi registrado. Os dois homens, de 18 anos, foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com envolvimento de adolescentes, e permaneceram presos à disposição da Justiça.
Já os cinco adolescentes foram autuados por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles também permaneceram apreendidos após o registro da ocorrência.
Homem preso em Cascatinha
Segundo a corporação, uma equipe reservada realizava um levantamento de informações sobre a movimentação do tráfico na região quando percebeu o homem nas proximidades da quadra, carregando uma sacola.
Os policiais realizaram a abordagem e encontraram dentro do recipiente 16 cápsulas de cocaína. Questionado sobre a origem do material, o homem teria admitido que estava comercializando os entorpecentes na praça.
Ainda de acordo com a PM, ele informou aos agentes que comprava cada cápsula por R$ 10 e revendia o material por R$ 20. A ocorrência foi encaminhada para a 105ª DP, onde o homem foi autuado por tráfico de drogas.
Após o registro do caso, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.
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