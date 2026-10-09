Dia das Crianças no Sesc Nogueira - Foto: Divulgações/Sesc RJ

Dia das Crianças no Sesc NogueiraFoto: Divulgações/Sesc RJ

Publicado 09/10/2026 20:57

Para celebrar o Dia das Crianças , o Sesc Nogueira preparou uma programação especial e gratuita para toda a família. No dia 11 de outubro, a unidade terá atividades esportivas, brincadeiras populares, oficinas, experiências ambientais, feira de economia criativa e atrações culturais para diferentes idades.

A programação inclui arenas esportivas, jogos e brincadeiras em família, além da Estação Primeira Infância, voltada para crianças de 0 a 3 anos e seus responsáveis, e uma oficina de circo. As atividades de meio ambiente propõem experiências de observação do território, da biodiversidade e das espécies botânicas. A programação também conta com a intervenção artística “Espia, Tem Poesia!”, às 10h.

Entre os destaques estão ainda o espetáculo “Circo Viajante”, às 11h, com números de equilibrismo, malabarismo e música; “Bora Brincar?!”, às 14h, uma festa musical em pernas-de-pau inspirada nas brincadeiras de rua; e o Zôobloco, às 15h, com repertório que mistura marchinhas, funk carioca, rock e valsa. Encerrando a programação, Rafa Rodrigues e Banda se apresenta das 16h30 às 18h, com sucessos da MPB e do pop rock nacional e internacional.

Este ano, o Dia das Crianças do Sesc RJ tem como tema “Sempre é Tempo de Brincar”, reforçando a importância do brincar para o desenvolvimento infantil. De 7 a 13 de outubro, as unidades promovem uma programação especial, gratuita e para todas as idades, com atividades que resgatam brincadeiras e memórias de diferentes gerações. A programação reúne jogos, esportes, oficinas, experiências culturais, apresentações artísticas, literatura, tecnologia e outras atividades que convidam a experimentar, criar, se movimentar e compartilhar momentos em família.

Nova Friburgo e Teresópolis também comemoram a data

A Região Serrana também terá programação em outras duas cidades: Nova Friburgo e Teresópolis.

Em Nova Friburgo, as atrações combinam brincadeiras, arte, ciência, tecnologia e cultura. Entre os destaques estão os brinquedos infláveis, jogos cooperativos, dança, uma arena de jogos ancestrais e as exposições “O Tempo dos Jogos” e “Bastidores de Minhocas – O Filme”. As crianças também poderão participar de oficinas de pintura, Stop Motion e construção de brinquedos, além de conferir o planetário inflável e espetáculos como “Opereta das Traças” e a apresentação de mágica com Gabriel Mattos.

Em Teresópolis, a programação terá experiências lúdicas e inclusivas para diferentes faixas etárias. Entre as atrações, haverá tobogã, corrida de obstáculos, guerra de cotonetes, High Jump, Espaço Baby e Espaço Diversão. Os pequenos vão se divertir com oficinas de pixel art, de slime, criação de jogos e personagens. Também terá mediação com teatro de sombras.