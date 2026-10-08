Dia das Crianças é celebrado na próxima segunda-feira - Foto: Divulgação/CDL

Dia das Crianças é celebrado na próxima segunda-feiraFoto: Divulgação/CDL

Publicado 08/10/2026 19:23

As vitrines já começam a disputar a atenção dos consumidores e o movimento nas ruas de Petrópolis dá sinais de que o Dia das Crianças, celebrado na próxima segunda-feira (12), chega com força ao comércio . Nesta semana, lojistas já percebem um fluxo maior de pessoas pesquisando presentes, comparando preços e avaliando opções antes de decidir a compra. O comportamento acompanha uma tendência nacional de antecipação e maior atenção ao orçamento.

Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas, mostra que 74% dos consumidores das capitais brasileiras pretendem ir às compras para presentear na data. A expectativa é de que o Dia das Crianças movimente R$ 18,11 bilhões na economia, R$ 1,4 bilhão a mais do que em 2025.

Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis (CDL Petrópolis), Cláudio Mohammad, a movimentação observada nesta semana reforça a importância da data para o varejo local. “O Dia das Crianças tem uma característica muito interessante para o comércio porque envolve diferentes faixas de produtos e, principalmente, uma compra carregada de afeto. Ao mesmo tempo, o consumidor está mais atento ao orçamento e isso torna o atendimento, o preço e a variedade ainda mais importantes”, afirma.

A pesquisa de preços também ganhou espaço na jornada de compra. Nada menos que 73% dos consumidores afirmam que pretendem comparar valores antes de fechar negócio. A consulta ocorre principalmente no ambiente digital, utilizado por 84% dos entrevistados, com destaque para marketplaces de produtos novos e usados (59%) e buscadores como o Google (58%).

Mas as lojas físicas continuam importantes. Elas serão procuradas por 61% dos consumidores que pesquisam preços, com as lojas de rua e os shoppings empatados, com 36% cada. “Para o comércio de Petrópolis, esse é um momento importante para mostrar o que a cidade tem a oferecer. A pesquisa de preços faz parte da decisão de compra, mas a experiência na loja, a possibilidade de ver o produto, tirar dúvidas e receber um bom atendimento também podem fazer diferença na hora da escolha”, destaca Cláudio.

A intenção de presentear continua ligada principalmente ao afeto. Para 32% dos entrevistados, a principal motivação é ver a criança feliz. Em seguida aparecem o hábito de presentear pessoas queridas (22%) e a importância do gesto (18%).

Os filhos concentram 47% das intenções de compra, mas a lista também inclui sobrinhos (37%), netos (18%) e afilhados (14%). Entre os produtos mais procurados estão roupas e calçados (37%), bonecas e bonecos (35%), jogos educativos e de tabuleiro (26%) e carrinhos, aviões e bolas (21%).

Apesar da disposição para presentear, 61% dos consumidores consideram que os produtos estão mais caros neste ano em relação a 2025. Por isso, promoções e condições que ajudem o consumidor a fazer o orçamento render ganham relevância. Descontos e frete grátis, por exemplo, são mencionados por 37% dos entrevistados entre os fatores que pesam na decisão.

Em Petrópolis, a expectativa da CDL é de que o movimento se intensifique nos próximos dias, acompanhando a proximidade da data e a tradição de última hora que ainda caracteriza parte das compras.

“É uma data que mobiliza famílias e mexe com o comércio de diferentes segmentos. A nossa expectativa é que esse movimento que já começou nas ruas cresça nos próximos dias e que o consumidor encontre no comércio de Petrópolis boas opções para presentear, com variedade, preço competitivo e um atendimento que faça a diferença”, aponta Cláudio Mohammad.

