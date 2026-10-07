Um dos indivíduos foi localizado em Itaipava - Foto: Divulgação/26º BPM

Um dos indivíduos foi localizado em ItaipavaFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 07/10/2026 17:28 | Atualizado 07/10/2026 17:30





Uma das prisões aconteceu na Estrada União e Indústria, no distrito de Itaipava. Durante uma averiguação realizada pelas equipes do PATAMO 1 e 3, dois homens foram abordados pelos policiais. Nenhum material ilícito foi encontrado com os suspeitos durante a revista.



Apesar disso, após a consulta aos sistemas de segurança, os agentes constataram que um dos abordados, de 26 anos, era alvo de um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Diante da ordem judicial, o homem foi encaminhado para a 106ª DP, em Itaipava, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.



A segunda ocorrência foi registrada na Rua Bernardo Vasconcelos, no bairro Cascatinha. A Equipe Reservada do 26º BPM realizou uma ação conjunta com policiais civis da 105ª DP para localizar um homem de 37 anos que também era procurado pela Justiça.



Durante a operação, os agentes conseguiram encontrar o suspeito, que possuía um mandado de prisão decorrente de uma condenação pelo crime de tráfico de drogas. Após a localização, ele foi conduzido à 105ª DP, no Retiro, onde permaneceu preso.



De acordo com a decisão judicial, a condenação prevê pena de sete anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. O homem ficou custodiado na delegacia e à disposição da Justiça para o cumprimento da determinação. Dois homens foram presos pela Polícia Militar , na terça-feira (06), em Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janiero, após equipes do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM) cumprirem mandados de prisão em duas ações distintas realizadas no município. Os suspeitos eram procurados pela Justiça por envolvimento com o crime de tráfico de drogas.Uma das prisões aconteceu na Estrada União e Indústria, no distrito de Itaipava. Durante uma averiguação realizada pelas equipes do PATAMO 1 e 3, dois homens foram abordados pelos policiais. Nenhum material ilícito foi encontrado com os suspeitos durante a revista.Apesar disso, após a consulta aos sistemas de segurança, os agentes constataram que um dos abordados, de 26 anos, era alvo de um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Diante da ordem judicial, o homem foi encaminhado para a 106ª DP, em Itaipava, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.A segunda ocorrência foi registrada na Rua Bernardo Vasconcelos, no bairro Cascatinha. A Equipe Reservada do 26º BPM realizou uma ação conjunta com policiais civis da 105ª DP para localizar um homem de 37 anos que também era procurado pela Justiça.Durante a operação, os agentes conseguiram encontrar o suspeito, que possuía um mandado de prisão decorrente de uma condenação pelo crime de tráfico de drogas. Após a localização, ele foi conduzido à 105ª DP, no Retiro, onde permaneceu preso.De acordo com a decisão judicial, a condenação prevê pena de sete anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. O homem ficou custodiado na delegacia e à disposição da Justiça para o cumprimento da determinação.

Homem preso no Independência

Um homem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (7), no bairro Independência, em Petrópolis. A prisão foi realizada por policiais militares do 26º BPM durante uma ação da Equipe Reservada.



Segundo a PM, os agentes realizavam um levantamento de informações sobre a comercialização de entorpecentes na região quando observaram o suspeito em um ponto conhecido pelo tráfico. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele teria demonstrado nervosismo e mudado o sentido da caminhada, sendo alcançado e abordado.



Durante a revista, os agentes encontraram cinco tabletes de maconha, duas cápsulas de cocaína, R$ 360 em espécie e um aparelho celular.



Ainda de acordo com a corporação, o homem admitiu envolvimento com o tráfico e afirmou que recebia dinheiro de usuários para buscar e entregar drogas na localidade.



A ocorrência foi encaminhada à 105ª DP, onde ele foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.