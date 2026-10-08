Eleição do Conselho Local de Saúde do Vila Rica - Foto: Aline Rickly

Eleição do Conselho Local de Saúde do Vila RicaFoto: Aline Rickly

Publicado 08/10/2026 14:43 | Atualizado 08/10/2026 14:49

O Fórum Itaboraí: Política, Ciência e Cultura na Saúde/Fiocruz Petrópolis apoiou a formação do Conselho Local de Saúde de Vila Rica, em Petrópolis, durante um encontro do Fórum Comunitário que reuniu cerca de 60 moradores, profissionais de saúde, gestores municipais, representantes do Conselho Municipal de Saúde e especialistas da Fiocruz.

A formação dos Conselhos Locais de Saúde segue os princípios de participação e controle social do Sistema Único de Saúde (SUS). A criação deste conselho foi aprovada em reunião ordinária do Comsaúde em 25 de agosto, com o objetivo de fortalecer a participação popular e o diálogo sobre as demandas de Vila Rica.

Assistente Social da Fiocruz Petrópolis, Marina de Jesus, afirma que as ACS têm desempenhado um papel fundamental, buscando diferentes formas de articulação e aproximação com a comunidade, mobilizando os moradores, fortalecendo vínculos e incentivando sua participação nos espaços coletivos. “Esse trabalho tem contado também com o envolvimento de outros profissionais da equipe técnica da ESF, incluindo dentista, enfermeira e apoiadora, fortalecendo uma atuação integrada e comprometida com o território”, destaca.

Os representantes da comunidade eleitos como titulares são: Suellen Resende, Maria Eduarda de Paula, Selma do Rosário e Tiago Arruda Ribeiro e como suplentes: Luana Teixeira, Gabriela Valadares Amorim, Herculano da Conceição, Tatiane Jesus de Oliveira e Roberto Martins de Souza. Pela gestão municipal, foram indicadas: Roseli Soares e Priscila Vitoriano. Nos próximos dias, serão indicados mais dois representantes de outras secretarias municipais, a fim de garantir o caráter intersetorial do Conselho. Também será elaborado o regimento interno.

Espaço para diálogo e transformação do território

Presidente do Comsaúde, Andréa Teixeira destacou a importância de ter um Conselho Local na comunidade para levar as suas demandas aos espaços de decisão. “A gente só muda a realidade a partir do coletivo”, disse. Para ela, a participação dos moradores é fundamental para a construção do SUS. “O território precisa falar o que pensa e o que gostaria que fosse feito”, disse.

Representando a Secretaria de Saúde, Roseli Soares ressaltou a importância da articulação entre diferentes setores para a melhoria da comunidade. Norma Pontes, também representando a gestão municipal, afirmou que a retomada do Conselho Local de Vila Rica representa uma conquista da mobilização comunitária. “Esse momento é fruto de muito trabalho e de muita mobilização”, afirmou.

Gerente da Unidade de Saúde da Família Vila Rica, Priscila Leão, lembrou que a comunidade já conquistou avanços por meio da mobilização popular como, recentemente, a criação de uma segunda equipe de saúde. “São ganhos que a gente tem tido e a gente vai ganhar muito mais”, afirmou.

Outra instituição que também apoiou a formação do novo conselho foi a Associação de Moradores de Vila Rica. O presidente, Raimundo Dutra, comentou que há uma história de mobilização da comunidade, que desponta nesse novo conselho. Morador da região desde 1990, lembrou as diferentes lutas por melhorias ao longo dos anos e reforçou a importância da participação. “A comunidade precisa ter pessoas que estejam dispostas a enfrentar os desafios”, afirmou.

O pastor Roberto Martins, eleito como suplente do Conselho Local, participou de mobilizações históricas na região e ressaltou a importância desta eleição. “Precisamos nos unir para levantar a saúde”, destacou.

Atividades culturais

O encontro do Fórum Comunitário de Vila Rica foi marcado por atividades culturais. A programação começou com a leitura de um cordel, feita por Marina de Jesus, como uma homenagem à comunidade e à trajetória de luta dos moradores pela garantia de direitos.

Na sequência, crianças e agentes comunitárias de saúde apresentaram uma peça do Teatro do Oprimido, sob a orientação e direção do professor Pedro Barroso, do Fórum Itaboraí / Fiocruz Petrópolis. A peça abordou um problema presente no cotidiano local: o acúmulo do lixo em diferentes pontos do território, o que acarreta diversos riscos à saúde, afeta e prejudica os moradores no dia a dia e aumenta os riscos de desastres ambientais.

A atividade estimulou a participação do público na discussão de alternativas para questões como o acúmulo de resíduos, a necessidade de iniciativas estruturadas de reciclagem e as dificuldades relacionadas à coleta e à disponibilidade de caçambas adequadas.

Entre as soluções imediatas apontadas foram citadas a necessidade de caçambas maiores, compostagem, reciclagem, limpeza dos espaços onde há maior concentração de lixo e entulho, e conscientização dos moradores para o descarte adequado dos resíduos.