Material apreendido pela PRFFoto: Divulgação/105ª DP
Segundo a PRF, a equipe realizava uma fiscalização estática por volta das 0h40, quando deu ordem de parada a uma Volkswagen Saveiro. Inicialmente, o motorista desobedeceu à determinação, mas parou o veículo logo após o ponto onde os policiais estavam, depois que a ordem foi reiterada.
Durante a abordagem, o condutor apresentou nervosismo e forneceu informações consideradas desconexas sobre o motivo de seu deslocamento ao estado do Rio de Janeiro. Diante da suspeita, os agentes realizaram uma busca no veículo.
Atrás dos bancos dianteiros, foram encontrados 240 tubos de uma substância semelhante ao cloreto de etila, conhecido popularmente como lança-perfume. Os policiais também localizaram uma mochila com cinco armas de fogo e carregadores.
Ainda de acordo com a PRF, o homem informou que havia adquirido o material no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, pelo valor de R$ 20 mil. Ele afirmou que transportaria os itens para Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde seriam comercializados.
Armas e munições apreendidas
A lista de materiais apreendidos inclui ainda sete carregadores de pistola, 25 munições calibre .380 de ponta ogival e dez munições do mesmo calibre de ponta oca.
O homem foi encaminhado à 105ª DP sem ferimentos, segundo a PRF. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial para a adoção das medidas legais cabíveis.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.