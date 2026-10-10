Rua Teresa é uma das atrações do comércio petropolitano para os consumidores - Foto: Divulgação/CDL

Rua Teresa é uma das atrações do comércio petropolitano para os consumidoresFoto: Divulgação/CDL

Publicado 10/10/2026 12:58

Depois de quatro meses consecutivos de saldo negativo na geração de empregos formais, o comércio de Petrópolis voltou ao campo positivo em agosto, com 44 novos postos de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. O resultado interrompe uma sequência de quedas iniciada em abril e representa o melhor desempenho mensal do setor desde março, quando foram registrados 20 novos postos.

Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis (CDL Petrópolis), o número deve ser recebido como um sinal positivo, ainda que seja cedo para falar em uma retomada consolidada. O setor vinha de quatro meses de resultados negativos: -28 em abril, -21 em maio, -7 em junho e -66 em julho. Agosto, portanto, marca uma mudança na trajetória recente.

“O resultado de agosto mostra que o comércio continua tendo capacidade de reagir, mesmo em um cenário que ainda exige cautela. Depois de quatro meses de saldos negativos, voltar a registrar geração de empregos é um sinal positivo e mostra que os empresários seguem atentos às oportunidades do segundo semestre”, avalia o presidente da CDL Petrópolis, Cláudio Mohammad.

No acumulado de janeiro a agosto de 2026, o comércio registra saldo de 211 postos de trabalho a menos. O desempenho, entretanto, foi bastante desigual ao longo do período. O ano começou com uma forte retração, de menos 194 vagas em janeiro seguida de resultados positivos em fevereiro (+41) e março (+20). A partir de abril, o setor voltou a apresentar saldos negativos até a reação de agosto.

O resultado deste ano também deve ser observado à luz do comportamento do comércio em 2025. No ano passado, o setor encerrou o período com saldo positivo de 222 empregos formais, respondendo por aproximadamente 40% dos 559 novos postos criados em todos os setores da economia de Petrópolis. Agosto de 2025, especificamente, havia registrado um resultado excepcional de mais 150 vagas, enquanto novembro alcançou o melhor desempenho daquele ano, com 247 novos postos, impulsionados pelas contratações para o período de Natal.

A comparação mostra que os 44 postos registrados em agosto deste ano ainda estão distantes do ritmo observado no mesmo mês de 2025. Por outro lado, a CDL destaca que o calendário do varejo pode provocar mudanças importantes no comportamento do emprego nos próximos meses, especialmente com a aproximação das principais datas comerciais do segundo semestre.

“O comércio é muito sensível ao calendário e às expectativas de consumo. Tivemos isso claramente em 2025, quando novembro apresentou um salto expressivo nas contratações. Por isso, o resultado de agosto não deve ser analisado isoladamente. Temos pela frente meses importantes para as vendas, e o desempenho desse período será fundamental para definir o saldo do ano”, afirma Mohammad.

A expectativa da entidade é de que a aproximação do Dia das Crianças, da Black Friday e do Natal contribua para ampliar o movimento nas lojas e possa estimular novas contratações, tanto temporárias quanto permanentes. O desempenho de agosto, nesse contexto, aparece como um primeiro sinal favorável antes da entrada no período tradicionalmente mais aquecido do varejo.

Para a CDL Petrópolis, a manutenção do emprego no comércio dependerá também de fatores como poder de compra das famílias, condições de crédito e confiança do consumidor. A entidade considera que um ambiente econômico mais favorável, associado a um calendário comercial bem estruturado e a ações que estimulem o consumo local, pode ajudar o setor a reduzir as oscilações observadas ao longo do ano.

“Ainda temos muitos meses pela frente e não seria correto transformar um único resultado positivo em uma tendência. Mas também não podemos ignorar o que agosto representa: depois de quatro meses difíceis, o comércio voltou a contratar. Agora é acompanhar os próximos resultados e trabalhar para que esse movimento ganhe força justamente no período em que o varejo tem maior potencial de geração de empregos e renda”, aponta o presidente da CDL Petrópolis.