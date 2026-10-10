Dia das Crianças no HipershoppingFoto: Divulgação/PCVB
Ocupação hoteleira chega a 82% para o feriadão em Petrópolis
PCVB destaca potencial de crescimento da procura e programação diversificada para famílias entre sábado e segunda-feira
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PRF apreende cinco armas durante abordagem na BR-040, em Petrópolis
Motorista de 32 anos foi preso após policiais encontrarem o material em uma picape; segundo a PRF, ele levaria a carga para Belo Horizonte
Teatro Imperial terá programação especial para o Dia das Crianças
Edição especial do Leiturinha, "IMPOSSÍVEL – Espetáculo de Mágica" e apresentação de "Bichos Dançantes", com a Focus Cia. de Dança, fazem parte da programação
Dois homens são presos por tráfico de drogas em operação conjunta no Quissamã
Operação da Polícia Civil e Militar apreendeu cocaína, maconha e crack após flagrante de venda de entorpecentes na região
Corais dos Canarinhos de Petrópolis abrem seleção para novas vozes
Seleção é voltada para meninos e meninas e oferece formação musical gratuita, alimentação e experiências em viagens e apresentações
Dia das Crianças no Sesc Nogueira tem programação gratuita para a família
Atividades acontecem no dia 11 de outubro e reúnem esporte, brincadeiras, oficinas, atrações culturais e música
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