Dia das Crianças no Hipershopping - Foto: Divulgação/PCVB

Dia das Crianças no HipershoppingFoto: Divulgação/PCVB

Publicado 10/10/2026 12:47

Petrópolis já tem um bom motivo para comemorar o feriadão de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças , além das datas festivas em si: a ocupação hoteleira chegou a 82% e ainda pode crescer até segunda-feira (12). Com a expectativa de receber visitantes ao longo dos três dias, a cidade combina o charme da serra, a boa gastronomia e uma programação especial para famílias, com atrações que vão de espetáculos culturais a brincadeiras ao ar livre.

Para o Petrópolis Convention & Visitors Bureau (PCVB), a combinação de um fim de semana prolongado com a programação especial voltada às crianças cria oportunidades para atrair visitantes e estimular a permanência dos turistas na região. Hotéis, restaurantes, espaços de lazer e centros comerciais prepararam experiências que contemplam desde atividades recreativas ao ar livre até atrações culturais e oficinas gastronômicas.

“A ocupação de 82% já é um indicador positivo para o turismo de Petrópolis, e ainda temos a possibilidade de ampliar esse número até o feriado. A cidade tem uma oferta diversificada, que permite combinar hospedagem, boa gastronomia, cultura e lazer em família. Esse conjunto de experiências fortalece nosso destino e movimenta uma cadeia de negócios que envolve diferentes segmentos, gerando oportunidades para empresas e profissionais”, afirma Fabiano Barros, presidente do PCVB.

A programação infantil é um dos destaques do período. No Centro Histórico, o Teatro Imperial recebe espetáculos de dança e mágica, além de atividades de incentivo à leitura. Em Itaipava, espaços como o Parque do Castelo e o Shopping Vilarejo apostam em experiências ao ar livre, brincadeiras e atividades literárias. O Hipershopping Petrópolis também terá atrações gratuitas para as crianças.

A hotelaria e a gastronomia entram no roteiro com programações próprias. A Casa Marambaia promove oficinas culinárias e brincadeiras ao ar livre, enquanto o Estação Locanda prepara atividades recreativas para famílias que visitarem o complexo. No Centro, o Katz oferece uma oficina de confeitaria para o público infantil.

“A proposta é mostrar que Petrópolis oferece alternativas para diferentes perfis de visitantes, inclusive para quem deseja aproveitar o feriado com as crianças sem abrir mão da gastronomia, da cultura e do contato com a natureza. Quando esses setores trabalham de forma complementar, ampliamos as possibilidades de experiência do turista e contribuímos para a economia local”, aponta Fabiano Barros