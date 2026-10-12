Palácio Itaboraí - Foto: Divulgação/Fiocruz Petrópolis

Palácio ItaboraíFoto: Divulgação/Fiocruz Petrópolis

Publicado 12/10/2026 17:42

A campanha de vacinação "Fiocruz pra você" será realizada no sábado, 17 de outubro, das 9h às 16h, no Palácio Itaboraí, sede da Fiocruz em Petrópolis. Aberto ao público, o evento terá vacinação para crianças, adolescentes e adultos, além de uma programação gratuita com atividades voltadas principalmente ao público infantil.

O Palácio Itaboraí fica localizado na Rua Visconde de Itaboraí, número 188, no Valparaíso.

As vacinas serão fornecidas e aplicadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, de acordo com a disponibilidade e o Calendário Nacional de Vacinação. Para se vacinar, é necessário apresentar a carteira de vacinação.

Além da imunização, a programação contará com trenzinho, oficinas de circo e contação de histórias. As crianças poderão aproveitar um espaço de brincadeiras com pula-pula e tobogã inflável. A programação contará ainda com oficina de plantio.

O objetivo da campanha é ampliar o acesso à vacinação, estimular a atualização da caderneta e contribuir para a prevenção e o controle de doenças.

Realizada anualmente pela Fiocruz, a campanha Fiocruz para você é uma iniciativa tradicional que acontece no campus da instituição em Manguinhos, no Rio de Janeiro. Em Petrópolis, a ação já foi realizada nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2023.

A última edição, em 2023, ocorreu na quadra da Comunidade Oswaldo Cruz. Entre 2020 e 2022 a campanha não foi realizada em Petrópolis em razão da pandemia de Covid-19 e, em 2024 e 2025, devido às obras no Palácio Itaboraí.

A edição de 2026 marca, portanto, a retomada da iniciativa no município, novamente com a proposta de unir vacinação, prevenção e promoção da saúde, além de atividades de lazer para a população. Todas as atividades são gratuitas e estão sujeitas à lotação.

Veja a programação completa

9h: Abertura do evento

9h30: Contação de Histórias

10h: Show de Circo

10h30: Intervenção Musical da Orquestra de Câmara da Fiocruz/OCPIT

11h: Oficina de Plantio e Compostagem

13h30: Contação de Histórias

14h: Show de Circo

14h30: Intervenção Musical da Orquestra de Câmara da Fiocruz/OCPIT



Atividades contínuas - Das 9h às 16h

Vacinação

Pula-pula

Tobogã inflável

Pintura

Algodão doce

Pipoca



Vacinas confirmadas pela Secretaria de Saúde de Petrópolis

· Hepatite B

· Hepatite A infantil

· dT

· DTPa

· Meningo C

· Meningo ACWY

· Pneumo 10 e 20

· Febre amarela

· Triplice viral

· Varicela

· Influenza

· Covid

· VSR

· VIP

· Rotavírus

· Pentavalente

· HPV

· Dengue

· COVID