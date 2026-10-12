A campanha de vacinação "Fiocruz pra você" será realizada no sábado, 17 de outubro, das 9h às 16h, no Palácio Itaboraí, sede da Fiocruz em Petrópolis. Aberto ao público, o evento terá vacinação para crianças, adolescentes e adultos, além de uma programação gratuita com atividades voltadas principalmente ao público infantil.
O Palácio Itaboraí fica localizado na Rua Visconde de Itaboraí, número 188, no Valparaíso.
As vacinas serão fornecidas e aplicadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, de acordo com a disponibilidade e o Calendário Nacional de Vacinação. Para se vacinar, é necessário apresentar a carteira de vacinação.
Além da imunização, a programação contará com trenzinho, oficinas de circo e contação de histórias. As crianças poderão aproveitar um espaço de brincadeiras com pula-pula e tobogã inflável. A programação contará ainda com oficina de plantio.
O objetivo da campanha é ampliar o acesso à vacinação, estimular a atualização da caderneta e contribuir para a prevenção e o controle de doenças.
Realizada anualmente pela Fiocruz, a campanha Fiocruz para você é uma iniciativa tradicional que acontece no campus da instituição em Manguinhos, no Rio de Janeiro. Em Petrópolis, a ação já foi realizada nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2023.
A última edição, em 2023, ocorreu na quadra da Comunidade Oswaldo Cruz. Entre 2020 e 2022 a campanha não foi realizada em Petrópolis em razão da pandemia de Covid-19 e, em 2024 e 2025, devido às obras no Palácio Itaboraí.
A edição de 2026 marca, portanto, a retomada da iniciativa no município, novamente com a proposta de unir vacinação, prevenção e promoção da saúde, além de atividades de lazer para a população. Todas as atividades são gratuitas e estão sujeitas à lotação.
Veja a programação completa
9h: Abertura do evento 9h30: Contação de Histórias 10h: Show de Circo 10h30: Intervenção Musical da Orquestra de Câmara da Fiocruz/OCPIT 11h: Oficina de Plantio e Compostagem 13h30: Contação de Histórias 14h: Show de Circo 14h30: Intervenção Musical da Orquestra de Câmara da Fiocruz/OCPIT
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