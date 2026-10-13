Sepex 2025 - Foto: Divulgação/Cefet

Sepex 2025Foto: Divulgação/Cefet

Publicado 13/10/2026 14:52

Cefet/RJ Petrópolis realizará, entre os dias 20 e 22 de outubro, a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (Sepex 2026). O evento reúne atividades acadêmicas, educacionais e artístico-culturais, todas gratuitas e abertas ao público externo. Confira a programação completa aqui

O tema desta edição é “Ciência Delas”, que busca ampliar a visibilidade da produção científica e tecnológica realizada por meninas e mulheres e reconhecer a contribuição feminina para a produção do conhecimento. A Sepex integra a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).



Serão cerca de 100 atividades distribuídas ao longo dos três dias de evento, incluindo palestras, mesas-redondas, exposições, oficinas e minicursos, entre outras. A programação contempla diversas áreas do conhecimento, como Educação, Física, Matemática, Computação, Sustentabilidade, Tecnologia e Turismo. Também fazem parte da Sepex as salas expositivas de cursos da instituição e as mostras Expotec e Exposup, com apresentações de estudantes participantes de projetos do Cefet/RJ Petrópolis.



A cerimônia de abertura será realizada no dia 20 de outubro, às 18h, no Salão Nobre e contará com a palestra “Mudanças Climáticas: ciência, impactos e desafios para a sociedade”, ministrada pela meteorologista e CEO do Grupo Climatempo, Patrícia Diehl Madeira. Ao longo de todo o evento, o Cefet/RJ Petrópolis estará de portas abertas aos públicos interno e externo entre 8h e 22h, com atividades acontecendo em diferentes horários e espaços da unidade.



Realizada anualmente em todos os campis do Cefet/RJ, a Sepex tem como objetivo integrar ensino, pesquisa, extensão e cultura, criando um espaço de reflexão, troca de experiências e aprendizagem para a comunidade acadêmica e para a sociedade de Petrópolis e região.

Inscrição em atividades

As inscrições prévias para as atividades da Sepex 2026 estarão abertas a partir desta sexta-feira, 9 de outubro, às 18h, e poderão ser realizadas até o dia 19 de outubro. Os interessados devem se inscrever pelo site do evento . Após o encerramento do período de inscrições prévias, também será possível se inscrever diretamente na recepção durante o evento.

Inscrição de escolhas para visitas guiadas