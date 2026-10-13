Sepex 2025Foto: Divulgação/Cefet
Serão cerca de 100 atividades distribuídas ao longo dos três dias de evento, incluindo palestras, mesas-redondas, exposições, oficinas e minicursos, entre outras. A programação contempla diversas áreas do conhecimento, como Educação, Física, Matemática, Computação, Sustentabilidade, Tecnologia e Turismo. Também fazem parte da Sepex as salas expositivas de cursos da instituição e as mostras Expotec e Exposup, com apresentações de estudantes participantes de projetos do Cefet/RJ Petrópolis.
A cerimônia de abertura será realizada no dia 20 de outubro, às 18h, no Salão Nobre e contará com a palestra “Mudanças Climáticas: ciência, impactos e desafios para a sociedade”, ministrada pela meteorologista e CEO do Grupo Climatempo, Patrícia Diehl Madeira. Ao longo de todo o evento, o Cefet/RJ Petrópolis estará de portas abertas aos públicos interno e externo entre 8h e 22h, com atividades acontecendo em diferentes horários e espaços da unidade.
Realizada anualmente em todos os campis do Cefet/RJ, a Sepex tem como objetivo integrar ensino, pesquisa, extensão e cultura, criando um espaço de reflexão, troca de experiências e aprendizagem para a comunidade acadêmica e para a sociedade de Petrópolis e região.
Inscrição em atividades
Inscrição de escolhas para visitas guiadas
A inscrição prévia deve ser feita exclusivamente pelo site do evento, no link. O agendamento estará disponível até 14 de outubro. Após o preenchimento de todos os horários ou o encerramento do prazo, não será mais possível agendar visitas guiadas. Entretanto, o evento permanecerá aberto à visitação de escolas e dos demais públicos interessados.
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