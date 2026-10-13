Obras na BR-040Foto: Elovias
Na Recomendação nº 02/2026, expedida pela Procuradoria da República em Petrópolis e Três Rios, o MPF afirma que a ausência de demarcação, associada à formação frequente de neblina e serração na região serrana, cria uma situação de risco para os motoristas, especialmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã.
O documento descreve o trecho como um cenário de “extrema periculosidade e desorientação para os motoristas”. O órgão também relata ter recebido reclamações de usuários sobre a dificuldade de trafegar à noite sem as marcações no asfalto, em condições de baixa visibilidade.
A recomendação é resultado de uma vistoria técnica realizada em 18 de setembro de 2026. Segundo o MPF, a inspeção constatou a execução de obras e intervenções no pavimento da pista de subida sem a implantação simultânea de sinalização horizontal provisória.
MPF exige pintura provisória e instalação de tachões refletivos
Após o período técnico de cura do pavimento, a concessionária deverá executar a sinalização definitiva, com materiais de alta refletividade e durabilidade adequados às condições climáticas da região. O documento também recomenda a manutenção de painéis e placas de advertência sobre as obras e as condições de visibilidade.
A recomendação cita regras do Programa de Exploração da Rodovia (PER), que estabelece a obrigação de recompor a sinalização horizontal nos locais submetidos a serviços no pavimento. O documento também menciona a necessidade de pintura provisória das linhas que delimitam as faixas de tráfego e os bordos da pista.
Código de Trânsito exige sinalização adequada
A recomendação também cita o artigo 80 do CTB, que determina que a sinalização seja instalada em condições de visibilidade durante o dia e à noite, e o artigo 95, que atribui ao responsável pela execução ou manutenção da obra a obrigação de sinalizar a via.
O caso faz parte do acompanhamento realizado pelo MPF sobre as condições de segurança e conservação da BR-040/495 durante a nova concessão da rodovia. O inquérito civil abrange os trabalhos iniciais e os serviços de conservação realizados pela Elovias, especialmente nas pistas de subida e descida da Serra de Petrópolis.
Concessionária tem 15 dias para responder
O MPF alerta que a ausência de resposta será interpretada como recusa ao atendimento da recomendação. O documento também afirma que o descumprimento poderá motivar medidas administrativas e ações judiciais.
A recomendação foi assinada pela procuradora da República Luciana Fernandes Portal Lima Gadelha.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.