Evento será no ITFFoto: Divulgação/Franciscanos
Reunindo entre 420 e 440 participantes — majoritariamente estudantes de graduação que integram o Movimento Empresa Júnior (MEJ) —, a edição deste ano consolida a importância de conectar a universidade ao mercado corporativo. O encontro conta com a representação de 36 Empresas Juniores de diversas regiões do estado, incluindo instituições de ensino superior públicas e privadas da capital, Niterói, Volta Redonda, Nova Friburgo, Rio das Ostras, Seropédica e Campos dos Goytacazes.
Para garantir a chegada dos congressistas, foram organizadas caravanas vindas de polos como Seropédica, Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes e Rio das Ostras.
Impacto Econômico e Desenvolvimento Local
“O EFEJ desempenha um papel duplo de alto impacto, atuando tanto como um catalisador de inovação e desenvolvimento prático no ambiente universitário quanto como um forte motor de injeção econômica para as cidades-sede fluminenses que o acolhem. A estimativa é que haja uma injeção de cerca de R$ 270 mil na economia de Petrópolis durante os três dias de evento, englobando gastos diretos com alimentação, hospedagem e contratação de fornecedores locais para infraestrutura, montagem, som e iluminação”, destaca.
De acordo com o coordenador regional do Sebrae Rio em Petrópolis, Bruno Leonardo, o EFEJ é o maior evento focado em empreendedorismo jovem do estado do Rio de Janeiro e possui papel vital na aceleração da cultura de inovação por onde passa.
“O EFEJ é um catalisador fundamental para a formação de novos líderes e para o fortalecimento do ecossistema de inovação fluminense. Apoiar essa iniciativa reforça o compromisso do Sebrae Rio em preparar jovens universitários para os desafios do mercado, estimulando a cultura empreendedora e gerando impactos positivos diretos na economia dos municípios que sediam esses grandes encontros”, avalia.
Programação, Capacitação e Conexões com o Mercado
O corpo de palestrantes é formado majoritariamente por ex-empresários juniores (pós-juniores) já consolidados no mercado de trabalho e por representantes de grandes empresas parceiras e patrocinadoras da rede, como Ambev, L’Oréal, XP e PRIO.
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