Evento será no ITF - Foto: Divulgação/Franciscanos

Evento será no ITFFoto: Divulgação/Franciscanos

Publicado 15/10/2026 13:53





Reunindo entre 420 e 440 participantes — majoritariamente estudantes de graduação que integram o Movimento Empresa Júnior (MEJ) —, a edição deste ano consolida a importância de conectar a universidade ao mercado corporativo. O encontro conta com a representação de 36 Empresas Juniores de diversas regiões do estado, incluindo instituições de ensino superior públicas e privadas da capital, Niterói, Volta Redonda, Nova Friburgo, Rio das Ostras, Seropédica e Campos dos Goytacazes.



Para garantir a chegada dos congressistas, foram organizadas caravanas vindas de polos como Seropédica, Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes e Rio das Ostras. Petrópolis se prepara para receber a 21ª edição do EFEJ (Encontro Fluminense de Empresas Juniores), principal evento de empreendedorismo jovem do estado. Promovido pela Rio Júnior (Federação das Empresas Juniores do Estado do Rio de Janeiro) e com o patrocínio do Sebrae Rio , o evento acontecerá de 16 a 18 de outubro nas dependências do Instituto Teológico Franciscano (ITF).Reunindo entre 420 e 440 participantes — majoritariamente estudantes de graduação que integram o Movimento Empresa Júnior (MEJ) —, a edição deste ano consolida a importância de conectar a universidade ao mercado corporativo. O encontro conta com a representação de 36 Empresas Juniores de diversas regiões do estado, incluindo instituições de ensino superior públicas e privadas da capital, Niterói, Volta Redonda, Nova Friburgo, Rio das Ostras, Seropédica e Campos dos Goytacazes.Para garantir a chegada dos congressistas, foram organizadas caravanas vindas de polos como Seropédica, Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes e Rio das Ostras.

Impacto Econômico e Desenvolvimento Local

Para o presidente executivo e diretor de Negócios da Rio Júnior, Gabriel Nogueira – que é estudante de Engenharia Elétrica do Instituto Federal Fluminense (IFF) em Campos – além da relevância acadêmica e profissional, o EFEJ vai movimentar de forma expressiva a economia de Petrópolis durante os três dias de evento.



“O EFEJ desempenha um papel duplo de alto impacto, atuando tanto como um catalisador de inovação e desenvolvimento prático no ambiente universitário quanto como um forte motor de injeção econômica para as cidades-sede fluminenses que o acolhem. A estimativa é que haja uma injeção de cerca de R$ 270 mil na economia de Petrópolis durante os três dias de evento, englobando gastos diretos com alimentação, hospedagem e contratação de fornecedores locais para infraestrutura, montagem, som e iluminação”, destaca.



De acordo com o coordenador regional do Sebrae Rio em Petrópolis, Bruno Leonardo, o EFEJ é o maior evento focado em empreendedorismo jovem do estado do Rio de Janeiro e possui papel vital na aceleração da cultura de inovação por onde passa.



“O EFEJ é um catalisador fundamental para a formação de novos líderes e para o fortalecimento do ecossistema de inovação fluminense. Apoiar essa iniciativa reforça o compromisso do Sebrae Rio em preparar jovens universitários para os desafios do mercado, estimulando a cultura empreendedora e gerando impactos positivos diretos na economia dos municípios que sediam esses grandes encontros”, avalia.

Programação, Capacitação e Conexões com o Mercado



Com uma programação dinâmica estruturada entre sexta-feira (16/10) e domingo (18/10), o evento oferece palestras magnas, trilhas temáticas paralelas, ativações de grandes marcas e espaços de networking (olho no olho). Os conteúdos abordam pilares essenciais para a gestão e o desenvolvimento de carreiras, como processos de vendas, gestão de projetos e de pessoas, administrativo-financeiro, liderança, propósito e inovação universitária.



O corpo de palestrantes é formado majoritariamente por ex-empresários juniores (pós-juniores) já consolidados no mercado de trabalho e por representantes de grandes empresas parceiras e patrocinadoras da rede, como Ambev, L’Oréal, XP e PRIO.