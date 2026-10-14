Festa de dez anos do institutoFoto: Divulgação/Instituto Fazenda Vira-Mundo
“Naquela época, o objetivo era fazer a feira. Dez anos depois, a gente vê muito mais do que isso: futebol, vôlei, oficinas, debates, encontros, turistas e a comunidade convivendo no mesmo espaço. Foi bonito ver tudo o que a Vira-Mundo é hoje reunido num só fim de semana”, comenta o gestor Lucas Zappa.
Três momentos marcaram a comemoração. O primeiro foi no sábado, quando o público se reuniu para cantar parabéns e dividir o bolo de dez anos da Vira-Mundo. No domingo, a festa recebeu o Encontro de Pranchas, tradição no Brejal, e a homenagem a Augusto Katsumoto, que faleceu este ano. Seu Augusto foi um dos pioneiros no cultivo de mudas e hortaliças orgânicas na região e parceiro da Fazenda desde o início. A esposa, Angela, e as filhas, Rumi e Midori, que seguem à frente dos negócios da família, receberam a homenagem.
Das 30 atividades da programação, as esportivas estiveram entre as que mais atraíram público. A Copa de Futebol Vira-Mundo ocupou o campo durante todo o sábado. O domingo começou com um aulão de funcional e seguiu com torneio de vôlei e demonstrações de karatê e muay thai.
Fora do campo, parte da programação foi voltada à produção rural. No sábado à tarde, a Oficina de Gastronomia com a chef plant-based Mylene Nicolas, do My Veg Cuisine, e a atividade sobre queijo artesanal com Denise Gonçalves reuniram o público em torno do que se produz na região.
No domingo, a prevenção a incêndios florestais, tema trabalhado pelo Instituto ao longo do ano, foi assunto de uma atividade conduzida por Lucas Moulton em parceria com o Nudec.
Nas visitas ao Relógio do Sol, também destaque da programação, um dos grupos presentes foi a turma de Geografia Agrária da UERJ, formada por alunos do primeiro e segundo períodos, que há mais de dois anos utiliza a fazenda como espaço de estudo.
Ao longo dos dois dias, o público circulou ainda pela Exposição Tear, pela Roda de Bordado, pelo Jogo da Sucata e pelas oficinas de origami e terrário. No sábado, o consultório da campanha Outubro Rosa e o Salão Bem Me Quero também atenderam os visitantes.
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