Festa de dez anos do institutoFoto: Divulgação/Instituto Fazenda Vira-Mundo

E
Enzo Gabriel
O Instituto Fazenda Vira-Mundo recebeu mais de 800 pessoas no último fim de semana, na festa de seus dez anos, no Brejal, em Petrópolis. A comemoração teve como eixo a 6ª edição da Feira dos Produtores do Brejal e Arredores Criativos. É a mesma feira que, em dezembro de 2016, reuniu pela primeira vez agricultores, artesãos e agentes culturais da região na antiga Fazenda Santo Afonso e deu origem ao Instituto.

“Naquela época, o objetivo era fazer a feira. Dez anos depois, a gente vê muito mais do que isso: futebol, vôlei, oficinas, debates, encontros, turistas e a comunidade convivendo no mesmo espaço. Foi bonito ver tudo o que a Vira-Mundo é hoje reunido num só fim de semana”, comenta o gestor Lucas Zappa.

Três momentos marcaram a comemoração. O primeiro foi no sábado, quando o público se reuniu para cantar parabéns e dividir o bolo de dez anos da Vira-Mundo. No domingo, a festa recebeu o Encontro de Pranchas, tradição no Brejal, e a homenagem a Augusto Katsumoto, que faleceu este ano. Seu Augusto foi um dos pioneiros no cultivo de mudas e hortaliças orgânicas na região e parceiro da Fazenda desde o início. A esposa, Angela, e as filhas, Rumi e Midori, que seguem à frente dos negócios da família, receberam a homenagem.

Das 30 atividades da programação, as esportivas estiveram entre as que mais atraíram público. A Copa de Futebol Vira-Mundo ocupou o campo durante todo o sábado. O domingo começou com um aulão de funcional e seguiu com torneio de vôlei e demonstrações de karatê e muay thai.

Fora do campo, parte da programação foi voltada à produção rural. No sábado à tarde, a Oficina de Gastronomia com a chef plant-based Mylene Nicolas, do My Veg Cuisine, e a atividade sobre queijo artesanal com Denise Gonçalves reuniram o público em torno do que se produz na região.

No domingo, a prevenção a incêndios florestais, tema trabalhado pelo Instituto ao longo do ano, foi assunto de uma atividade conduzida por Lucas Moulton em parceria com o Nudec.

Nas visitas ao Relógio do Sol, também destaque da programação, um dos grupos presentes foi a turma de Geografia Agrária da UERJ, formada por alunos do primeiro e segundo períodos, que há mais de dois anos utiliza a fazenda como espaço de estudo.

Ao longo dos dois dias, o público circulou ainda pela Exposição Tear, pela Roda de Bordado, pelo Jogo da Sucata e pelas oficinas de origami e terrário. No sábado, o consultório da campanha Outubro Rosa e o Salão Bem Me Quero também atenderam os visitantes.

Instituto Fazenda Vira-Mundo

Instalado onde funcionava a antiga Fazenda Santo Afonso, no Brejal, em Petrópolis (RJ), o Instituto Fazenda Vira-Mundo nasceu em dezembro de 2016, a partir da primeira Feira de Produtores realizada no local. Desde então, desenvolve atividades de educação, cultura, arte e meio ambiente, abertas à comunidade e a visitantes. Em dez anos, formou uma rede de mais de 75 produtores, artistas, expositores e empreendedores. Só em 2025, cerca de 11.700 pessoas participaram de suas ações.
fotogaleria
Festa de dez anos do instituto
Festa de dez anos do instituto
Festa de dez anos do instituto
Festa de dez anos do instituto
Festa de dez anos do instituto
Festa de dez anos do instituto