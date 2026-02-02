A iniciativa reuniu servidores de diferentes secretarias com o objetivo de qualificar e integrar os processos de comunicação institucional - Foto: Divulgação

Publicado 02/02/2026 14:08

Piraí - A Prefeitura de Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação, realizou no dia 30 de janeiro a primeira edição do Seminário de Comunicação da administração municipal. O encontro aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação e reuniu servidores de diversas secretarias com o objetivo de qualificar e integrar os processos de comunicação institucional.

O seminário foi ministrado pelo publicitário e especialista em comunicação pública Charles Barizon, que abordou temas como comunicação governamental, fluxo de informações entre setores, produção de conteúdo jornalístico e estratégias para redes sociais no âmbito da gestão pública.

Durante a programação, foram discutidas práticas voltadas à padronização da comunicação institucional, à melhoria da divulgação das ações do governo e ao fortalecimento do diálogo interno entre as secretarias. A proposta foi garantir mais clareza, organização e eficiência na transmissão de informações à população.

A secretária municipal de Comunicação, Pérola Nunes, destacou a importância da iniciativa para o funcionamento da gestão. Segundo ela, o seminário representa um avanço na troca de informações entre as secretarias e na qualificação da produção de conteúdos jornalísticos e para redes sociais, assegurando que as ações do governo cheguem ao cidadão de forma acessível e transparente.

De acordo com a Prefeitura, o Seminário de Comunicação marca o início de uma série de ações voltadas à capacitação dos servidores e ao fortalecimento da comunicação institucional, contribuindo para uma gestão mais integrada, eficiente e transparente em Piraí.