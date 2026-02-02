A iniciativa reuniu servidores de diferentes secretarias com o objetivo de qualificar e integrar os processos de comunicação institucionalFoto: Divulgação
Prefeitura de Piraí promove primeiro Seminário de Comunicação para integrar secretarias
Encontro capacitou servidores e reforçou a padronização e a eficiência da comunicação institucional
Pezão participa da entrega de máquinas agrícolas do PROMAQ e reforça apoio ao produtor rural de Piraí
Município é contemplado com quatro equipamentos que vão fortalecer a infraestrutura e a produção no campo
Roda de conversa sobre sustentabilidade reúne poder público, empresários e comunidade em Piraí
Encontro debate coleta seletiva e fortalece parceria entre Secretaria de Meio Ambiente e Acepi
Unidades de Saúde da Família e Farmácia Municipal retomam atendimento em horário normal
A Prefeitura de Piraí reforça a importância de que os usuários procurem a unidade de saúde de referência para atendimento e orientações, contribuindo para a organização dos serviços
Piraí conquista reconhecimento nacional e tem 100% dos projetos aprovados no Novo PAC Seleções 2025
Município garantiu mais de R$ 72 milhões em investimentos para Educação e Saúde após aprovação total no FIIS
Prefeito Pezão cumpre agenda em Brasília e abre novas frentes de investimento para Piraí
Reuniões com ministérios, Embrapa, Incra, Ministério da Saúde e Infraero reforçam estratégia de desenvolvimento regional do município
