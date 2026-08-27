Todo o material foi encaminhado para a 94ª Delegacia de Polícia, em Piraí - Foto: Divulgação

Todo o material foi encaminhado para a 94ª Delegacia de Polícia, em PiraíFoto: Divulgação

Publicado 27/08/2026 14:45

Piraí - Policiais do 1º BPRv – Posto de Policiais do 1º BPRv – Posto de Piraí apreenderam, na noite desta quarta-feira (26), uma grande quantidade de haxixe e skank em um local apontado como "armário" do tráfico, no bairro Rosa Machado. Segundo a Polícia Militar, os entorpecentes estão avaliados em aproximadamente R$ 40 mil.

A ação ocorreu após os agentes receberem informações de moradores sobre uma movimentação suspeita nas proximidades de uma residência abandonada, em uma área de mata às margens da RJ-133.

Durante as buscas, os policiais localizaram, nos fundos do imóvel, diversas bolsas contendo os entorpecentes. Segundo as informações levantadas pela equipe, o local seria utilizado para armazenar drogas destinadas ao abastecimento de pontos de tráfico no bairro São João e na Grota do Neném, em Barra do Piraí. As drogas apreendidas apresentavam inscrições com referências a "CPX DO BSJ E GDN CV", em alusão às localidades e ao Comando Vermelho.

Todo o material foi encaminhado para a 94ª Delegacia de Polícia, em Piraí, onde a ocorrência foi registrada e as drogas permaneceram apreendidas.

De acordo com o BPRv, somando a apreensão realizada na semana passada com a desta quarta-feira, o prejuízo estimado ao tráfico relacionado ao abastecimento das mesmas localidades ultrapassa R$ 220 mil.