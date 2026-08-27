Todo o material foi encaminhado para a 94ª Delegacia de Polícia, em PiraíFoto: Divulgação
PM apreende haxixe e skank em "armário" do tráfico em Piraí
Drogas, avaliadas em R$ 40 mil, seriam destinadas a pontos de venda em Barra do Piraí; prejuízo ao tráfico já ultrapassa R$ 220 mil
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Casal é preso com carga de drogas avaliada em R$ 80 mil durante fiscalização em Piraí
Segundo a polícia, entorpecentes saíram do Complexo da Penha, no Rio, e seriam levados para o bairro Rosa Machado
PM apreende 283 pinos de cocaína escondidos em bananeiral em Piraí
Suspeito não foi localizado; apreensão representa prejuízo estimado de R$ 10 mil ao tráfico
Piraí terá nove integrantes na Seleção Brasileira de Ginástica de Trampolim
Seis atletas e três técnicos da Escola de Ginástica de Trampolim da Prefeitura foram convocados para o Sul-Americano, em Belo Horizonte, de 24 a 30 de agosto
Piraí passa a sediar Centro de Controle Operacional da Rio+Saneamento no Sul Fluminense
Estrutura inaugurada pela concessionária monitora, em tempo real o abastecimento em Piraí e também em Rio Claro, Vassouras e Pinheiral
Mais de 2kg de entorpecentes são apreendidos em Piraí; três homens foram presos
Polícia Militar encontrou maconha, cocaína, dinheiro, celulares e materiais utilizados na comercialização de drogas durante ação no bairro Asilo
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