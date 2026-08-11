A carga foi levada para a 94ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada - Foto: Divulgação

A carga foi levada para a 94ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registradaFoto: Divulgação

Publicado 11/08/2026 14:34

Piraí - Policiais militares do GAT da 5ª Companhia do 10º BPM apreenderam 283 pinos de cocaína durante uma ação na madrugada desta segunda-feira (10), em Policiais militares do GAT da 5ª Companhia do 10º BPM apreenderam 283 pinos de cocaína durante uma ação na madrugada desta segunda-feira (10), em Piraí . O material foi localizado em um bananeiral próximo às margens do Rio Piraí, na região de Ponte das Laranjeiras. Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que um homem teria escondido uma carga de drogas na área. Os agentes foram até o local, mas não encontraram o suspeito.

Durante as buscas pelo bananeiral, os policiais localizaram uma bolsa contendo oito volumes plásticos envoltos em fita marrom. Dentro dos pacotes estavam os pinos com pó branco, que, segundo a corporação, aparentava ser cocaína. Ao todo, foram apreendidos 63 pinos identificados como "Pó de 50" e 220 pinos com a identificação "Pó de 30", ambos com referências ao Comando Vermelho e ao CPX Piraí.

A carga foi levada para a 94ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. O material permaneceu apreendido na unidade para posterior perícia.

De acordo com a Polícia Militar, a apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 10 mil para o tráfico de drogas. O suspeito descrito na matéria não foi localizado.