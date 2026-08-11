A carga foi levada para a 94ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registradaFoto: Divulgação
PM apreende 283 pinos de cocaína escondidos em bananeiral em Piraí
Suspeito não foi localizado; apreensão representa prejuízo estimado de R$ 10 mil ao tráfico
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Piraí terá nove integrantes na Seleção Brasileira de Ginástica de Trampolim
Seis atletas e três técnicos da Escola de Ginástica de Trampolim da Prefeitura foram convocados para o Sul-Americano, em Belo Horizonte, de 24 a 30 de agosto
Piraí passa a sediar Centro de Controle Operacional da Rio+Saneamento no Sul Fluminense
Estrutura inaugurada pela concessionária monitora, em tempo real o abastecimento em Piraí e também em Rio Claro, Vassouras e Pinheiral
Mais de 2kg de entorpecentes são apreendidos em Piraí; três homens foram presos
Polícia Militar encontrou maconha, cocaína, dinheiro, celulares e materiais utilizados na comercialização de drogas durante ação no bairro Asilo
BPRv apreende seis aves silvestres durante fiscalização na RJ-145, em Piraí
Motorista não apresentou documentação exigida para manter e transportar os animais; ocorrência foi registrada na 94ª DP
PRF apreende cerca de 200 quilos de maconha após perseguição na Via Dutra, em Piraí
Suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência e dirigir gerando risco de dano
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