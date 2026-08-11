Seis atletas e três técnicos da Escola de Ginástica de Trampolim da Prefeitura foram convocados para o Sul-Americano - Foto: Divulgação

Seis atletas e três técnicos da Escola de Ginástica de Trampolim da Prefeitura foram convocados para o Sul-AmericanoFoto: Divulgação

Publicado 11/08/2026 13:47

Piraí - Seis atletas e três técnicos da Escola de Ginástica de Trampolim da Prefeitura de Seis atletas e três técnicos da Escola de Ginástica de Trampolim da Prefeitura de Piraí foram convocados pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Ginástica de Trampolim, que acontece em Belo Horizonte entre os dias 24 e 30 de agosto.

A convocação reúne nove integrantes do projeto municipal, resultado que evidencia a força do trabalho desenvolvido em Piraí na formação e preparação de atletas para competições de alto nível. Entre os técnicos convocados estão Shirley Arantes, Cláudio Silva e Daiana Pereira.

Já entre os atletas, foram chamados João Guilherme da Rocha e Guilherme de Andrade, na categoria Adulto Masculino; Isadora Tavares, na categoria Adulto Feminino; Kaio Henrique Silva, na categoria Júnior; e Antônio Cunha e Thiago Emanuel Ferreira, ambos na categoria 13-14 anos.

A dimensão do resultado fica ainda mais evidente ao se considerar a sequência de competições. Na semana anterior ao Sul-Americano, Piraí estará representada por uma delegação de 24 atletas no Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim, em Contagem, Minas Gerais. Ao término da competição, os nove convocados para a Seleção Brasileira seguirão diretamente para Belo Horizonte, onde disputarão o Campeonato Sul-Americano.

A maior parte das despesas dos convocados para a etapa sul-americana será custeada pela Confederação Brasileira de Ginástica, o que reduz os custos para a Prefeitura nesta fase da competição e representa também um reconhecimento do nível técnico alcançado pelos atletas e profissionais formados pelo projeto municipal.