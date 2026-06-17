Estrutura conta com salas adaptadas para atendimento de até 80 alunos - Foto: Divulgação

Estrutura conta com salas adaptadas para atendimento de até 80 alunosFoto: Divulgação

Publicado 17/06/2026 14:01

Piraí - A Prefeitura de Piraí inaugurou no último dia 15 de junho, um novo espaço destinado à Educação Infantil no CIEP 158, no bairro da Casa Amarela, ampliando significativamente a oferta de vagas em creches no município. O novo espaço é composto por salas totalmente adaptadas para receber crianças pequenas, contando com banheiros adequados, ambiente acolhedor e uma estrutura preparada para atender com conforto, segurança e qualidade até 80 alunos.

O investimento na infraestrutura reflete o compromisso da gestão municipal em oferecer condições adequadas de acolhimento desde a primeira infância, etapa fundamental no desenvolvimento das crianças e na construção das bases para sua formação educacional.

Mais do que uma vaga: impacto direto na vida das famílias

Para a Prefeitura de Piraí, a ampliação da oferta de vagas em creches vai muito além da rotina infantil, ela transforma também a vida de mães, pais e responsáveis. Uma vaga em creche permite que os responsáveis trabalhem com mais tranquilidade, cuidem da própria saúde, tenham mais tempo para acompanhar outros filhos e organizem melhor a rotina familiar.

Famílias com pré-inscrição já estão sendo contactadas

As famílias que já haviam realizado a pré-inscrição e aguardavam por uma vaga em creche estão sendo contatadas pela Prefeitura para a efetivação da matrícula. Após essa primeira etapa, as vagas remanescentes serão preenchidas por meio da lista de espera organizada pela própria unidade escolar.

Novo cadastro a partir do dia 18 de junho

A partir do dia 18 de junho, das 8h às 16h, as famílias que ainda não realizaram cadastro e que necessitam de vaga em creche poderão procurar o CIEP 158 para registrar oficialmente sua demanda.

A Prefeitura destaca que esse levantamento é fundamental para o planejamento da rede municipal de ensino e para a ampliação contínua da oferta de atendimento às famílias de Piraí, permitindo que a gestão direcione futuros investimentos de acordo com a real necessidade da população.