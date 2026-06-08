O resultado coloca Piraí entre os destaques do Médio Paraíba, alcançando o segundo melhor desempenho regional - Foto: Divulgação

O resultado coloca Piraí entre os destaques do Médio Paraíba, alcançando o segundo melhor desempenho regionalFoto: Divulgação

Publicado 08/06/2026 15:17

Piraí - Piraí segue avançando na geração de oportunidades e no fortalecimento da economia local. Dados do Novo CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que o município acumulou saldo positivo de 280 empregos formais em 2026.

No período analisado, o município alcançou um total de 6.932 postos de trabalho formais, reforçando o crescimento do mercado de trabalho local e a ampliação das oportunidades para a população.

O resultado coloca Piraí entre os destaques do Médio Paraíba, alcançando o segundo melhor desempenho regional na geração de empregos formais em 2026.

Para o prefeito Luiz Fernando Pezão, os números refletem o trabalho realizado pela gestão municipal para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico, atração de investimentos e geração de empregos.

“Piraí vem trabalhando diariamente para criar oportunidades para a nossa população. Temos buscado investimentos, fortalecido parcerias e ampliado a qualificação profissional, sempre pensando no desenvolvimento da cidade e na melhoria da qualidade de vida das pessoas”, destacou o prefeito.

A atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico tem sido um dos pilares desse avanço, especialmente na ampliação do diálogo entre a Prefeitura e as empresas instaladas no município.

Dentro desse trabalho, a secretaria também vem ampliando a atuação do SINE Municipal, fortalecendo a conexão entre empresas e trabalhadores, auxiliando na divulgação de vagas, na busca por currículos e aproximando a população das oportunidades de emprego e qualificação profissional.

Além da atração de novos investimentos, a gestão municipal também vem ampliando o diálogo com empresas que já atuam na cidade, buscando entender as demandas do mercado e as áreas com maior necessidade de mão de obra qualificada.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Breno Borges, o objetivo é ampliar continuamente essa conexão entre empresas, capacitação profissional e geração de oportunidades para os moradores de Piraí.

“Nosso trabalho é contínuo. Além de buscar novas empresas para o município, temos fortalecido os laços com aquelas que já estão instaladas em Piraí, incentivando que priorizem a contratação da mão de obra local. Também buscamos entender quais são as demandas das empresas e quais profissionais elas precisam contratar para, a partir disso, criar oportunidades de capacitação gratuita para a população e preparar nossos moradores para o mercado de trabalho”, afirmou o secretário.

Nos últimos meses, a Prefeitura de Piraí também vem fortalecendo ações voltadas à qualificação profissional e à inovação, por meio de um trabalho integrado entre as secretarias municipais. A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação tem atuado diretamente na criação e oferta de cursos gratuitos, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, buscando alinhar a capacitação profissional às demandas reais das empresas instaladas no município. Entre as iniciativas estão a implantação do IFRJ em Piraí, os cursos gratuitos oferecidos pelo Inovaí/CITAP, além de parcerias com empresas e programas voltados à empregabilidade.

Os dados do Novo CAGED reforçam o impacto das ações desenvolvidas pela Prefeitura de Piraí voltadas à geração de empregos, qualificação profissional e fortalecimento da economia local.