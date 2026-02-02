Ao todo, estão sendo ofertadas 144 vagas destinadas a moradores do município e da regiãoFoto: Divulgação
IFRJ abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional em Piraí
Parceria com o município oferece 144 vagas nas áreas administrativa e logística
Prefeitura de Piraí promove primeiro Seminário de Comunicação para integrar secretarias
Encontro capacitou servidores e reforçou a padronização e a eficiência da comunicação institucional
Pezão participa da entrega de máquinas agrícolas do PROMAQ e reforça apoio ao produtor rural de Piraí
Município é contemplado com quatro equipamentos que vão fortalecer a infraestrutura e a produção no campo
Roda de conversa sobre sustentabilidade reúne poder público, empresários e comunidade em Piraí
Encontro debate coleta seletiva e fortalece parceria entre Secretaria de Meio Ambiente e Acepi
Unidades de Saúde da Família e Farmácia Municipal retomam atendimento em horário normal
A Prefeitura de Piraí reforça a importância de que os usuários procurem a unidade de saúde de referência para atendimento e orientações, contribuindo para a organização dos serviços
Piraí conquista reconhecimento nacional e tem 100% dos projetos aprovados no Novo PAC Seleções 2025
Município garantiu mais de R$ 72 milhões em investimentos para Educação e Saúde após aprovação total no FIIS
