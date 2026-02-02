Ao todo, estão sendo ofertadas 144 vagas destinadas a moradores do município e da região - Foto: Divulgação

Piraí - O Instituto Federal do Rio de Janeiro abriu inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional em parceria com a Piraí. Ao todo, estão sendo ofertadas 144 vagas destinadas a moradores do município e da região, com foco na formação profissional e na ampliação do acesso ao mercado de trabalho.

Os cursos disponíveis são de Assistente Administrativo e Assistente de Logística, áreas que apresentam ampla demanda tanto no setor público quanto no setor privado. As vagas são gratuitas e serão preenchidas por ordem de inscrição, o que torna fundamental que os interessados realizem o cadastro o quanto antes.

As inscrições acontecem de forma presencial, no período de 4 a 13 de fevereiro, das 10h às 20h, no CEAMTEC, localizado no Centro de Piraí, próximo ao Hospital Flávio Leal. As vagas são limitadas e o atendimento será realizado conforme a chegada dos candidatos.

A iniciativa integra as ações conjuntas entre o IFRJ e o município de Piraí voltadas à qualificação profissional e à inclusão social. O processo seletivo contempla ampla concorrência, além de reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e para o sistema de NIQ, garantindo maior equidade no acesso à formação.

Os cursos são destinados a candidatos que atendam aos critérios de idade mínima e escolaridade exigidos pelo programa, informações que podem ser confirmadas no momento da inscrição.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail dateq@ifrj.edu.br.