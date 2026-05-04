A conferência teve como principal objetivo trazer para a realidade local os compromissos da Agenda 2030 - Foto: Divulgação

A conferência teve como principal objetivo trazer para a realidade local os compromissos da Agenda 2030Foto: Divulgação

Publicado 04/05/2026 17:00

Piraí - A Prefeitura de Piraí promoveu a 1ª Conferência Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), reunindo representantes do poder público, sociedade civil, especialistas e instituições em um espaço de diálogo, construção coletiva e definição de prioridades para o futuro do município.

Organizada pela Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a conferência teve como principal objetivo trazer para a realidade local os compromissos da Agenda 2030, fortalecendo a integração de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável.

Ao longo do encontro, foram debatidos temas estratégicos como saúde, educação, meio ambiente, desenvolvimento econômico e redução das desigualdades, com foco na construção de propostas alinhadas às necessidades de Piraí.

Como desdobramento da conferência, foram escolhidos os representantes do município para levar as propostas construídas localmente às próximas etapas do processo. A definição foi realizada de forma participativa, por meio de indicação entre os presentes, valorizando o reconhecimento coletivo das lideranças envolvidas.

Foram eleitos como titular Franklin Coelho, da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, e como suplente André Moreira, representante da ONG Bem-Estar Animal.

As propostas elaboradas em Piraí poderão integrar a etapa nacional, em Brasília, que reunirá experiências de todo o país a partir das conferências livres realizadas nos municípios. A participação nessa etapa, no entanto, depende de seleção, e o município segue mobilizado para garantir sua representação na 1ª Conferência Nacional dos ODS.

A realização da conferência reforça o compromisso da Prefeitura de Piraí com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O município já vem avançando nessa agenda com ações concretas, como a ampliação da cobertura da Saúde da Família, programas voltados à saúde da mulher, iniciativas de qualificação e inovação tecnológica, além de projetos ambientais focados na preservação dos recursos naturais e no desenvolvimento sustentável do território.

A conferência se soma a esse conjunto de iniciativas, ampliando a participação da sociedade na construção de políticas públicas mais integradas e alinhadas ao futuro que Piraí vem construindo.