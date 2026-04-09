Obras incluem modernização de estações de tratamento, novos reservatórios e expansão das redes de água e esgoto - Foto: Divulgação

Obras incluem modernização de estações de tratamento, novos reservatórios e expansão das redes de água e esgotoFoto: Divulgação

Publicado 09/04/2026 16:24

Piraí - O município de Piraí está recebendo uma série de melhorias nos serviços de saneamento básico, com foco no aumento da eficiência operacional, na regularidade do abastecimento e na ampliação do atendimento à população. Em pouco mais de três anos e meio de concessão, os investimentos da Rio+Saneamento já ultrapassaram R$16 milhões, contemplando obras de modernização do sistema de abastecimento, instalação de reservatórios e ampliação da rede de distribuição de água.

Recentemente, a concessionária iniciou a implantação de um novo reservatório com capacidade de 300 mil litros no distrito de Arrozal. A estrutura, após concluída, beneficiará mais de 7 mil moradores. Além disso, a empresa está ampliando o abastecimento no bairro Morro do Sossego III, com a implantação de 1,4 quilômetro de rede de distribuição de água e a instalação de um novo sistema de bombeamento.

O conjunto de investimentos inclui ainda obras de adequação hidráulica e elétrica nas quatro Estações de Tratamento de Água (ETAs) do município — Santanésia, Rosa Machado, Arrozal e a do distrito-sede —, a implantação de geradores de hipoclorito de sódio nas unidades (que reforçam a qualidade da água distribuída), além da modernização e revitalização completa da captação de água bruta do Sistema Bicame.

Na área de esgotamento sanitário, a cidade também avança com a implantação de redes no bairro Country Club, onde a concessionária já instalou aproximadamente 1,2 quilômetro de rede, contribuindo para a melhoria das condições de saúde pública e para a preservação ambiental da região.

Para 2026 e 2027, estão previstos investimentos estratégicos superiores a R$ 30 milhões, marcando uma nova fase que amplia o ritmo das melhorias no sistema de saneamento. As ações incluem a implantação de sistemas de bombeamento mais modernos e eficientes, modernizações nas estações de tratamento — garantindo mais qualidade no abastecimento — e obras para a ampliação do tratamento de esgoto no distrito-sede de Piraí.

Para Fábio Tinoco, gerente regional da Rio+Saneamento, as iniciativas reforçam o compromisso da concessionária com a modernização sustentável da infraestrutura de saneamento: “Estamos avançando na oferta de serviços cada vez mais eficientes e sustentáveis para a população de Piraí, por meio de melhorias estruturais que ampliam a eficiência operacional e a confiabilidade do sistema de abastecimento”.

