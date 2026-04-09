Obras incluem modernização de estações de tratamento, novos reservatórios e expansão das redes de água e esgotoFoto: Divulgação
Rio+Saneamento investe mais de R$ 16 milhões e amplia saneamento em Piraí
Obras incluem modernização de estações de tratamento, novos reservatórios e expansão das redes de água e esgoto
Rio+Saneamento investe mais de R$ 16 milhões e amplia saneamento em Piraí
Obras incluem modernização de estações de tratamento, novos reservatórios e expansão das redes de água e esgoto
Piraí receberá investimento de aproximadamente R$ 1 bilhão com implantação de hub de energia e dados
O empreendimento garantiu a contratação de 166 MW de potência e deverá atrair cerca de R$ 1 bilhão em investimentos diretos para a cidade
Prefeitura de Piraí lança nova composição do Conselho Municipal da Cidade
O conselho é formado por representantes da sociedade civil organizada, além de integrantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
IFRJ abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional em Piraí
Parceria com o município oferece 144 vagas nas áreas administrativa e logística
Prefeitura de Piraí promove primeiro Seminário de Comunicação para integrar secretarias
Encontro capacitou servidores e reforçou a padronização e a eficiência da comunicação institucional
Pezão participa da entrega de máquinas agrícolas do PROMAQ e reforça apoio ao produtor rural de Piraí
Município é contemplado com quatro equipamentos que vão fortalecer a infraestrutura e a produção no campo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.