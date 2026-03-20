A previsão é que a usina entre em operação em outubro de 2028 - Foto: Divulgação

A previsão é que a usina entre em operação em outubro de 2028Foto: Divulgação

Publicado 20/03/2026 14:41

Piraí - O município de Piraí foi contemplado com um dos maiores investimentos de sua história após a UTE Nova Era ser confirmada como uma das vencedoras do Leilão de Reserva de Capacidade 2026 (LRCAP 2026), promovido pelo Governo Federal. O empreendimento garantiu a contratação de 166 MW de potência e deverá atrair cerca de R$ 1 bilhão em investimentos diretos para a cidade.

O projeto integra o Hub de Energia e Dados Nova Era, um complexo que reunirá, em um único espaço, uma usina termelétrica moderna e flexível, um sistema de armazenamento de energia em baterias (BESS) e um data center de alto desempenho voltado para aplicações de inteligência artificial.

O Leilão de Reserva de Capacidade tem como objetivo reforçar a segurança do sistema elétrico nacional, contratando empreendimentos capazes de garantir o fornecimento de energia em momentos de maior demanda. Ao todo, o LRCAP 2026 deve movimentar aproximadamente R$ 64,5 bilhões em investimentos em todo o país.

Durante a fase de construção, a expectativa é que cerca de 300 trabalhadores sejam mobilizados, gerando impacto direto na economia local, especialmente nos setores de comércio, serviços, hotelaria e transporte. A implantação do empreendimento também amplia o potencial de atração de novos negócios para o município, principalmente nas áreas de energia, tecnologia e serviços especializados.

A previsão é que a usina entre em operação em outubro de 2028, consolidando Piraí como um polo estratégico emergente no setor energético e tecnológico, além de contribuir para o fortalecimento da infraestrutura energética nacional.

O prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão, destacou a importância do investimento para o futuro do município.

“Esse é um momento importante para Piraí. Estamos falando de um investimento que projeta a cidade para um novo ciclo de desenvolvimento, com geração de oportunidades, fortalecimento da economia local e inserção em setores estratégicos como energia e tecnologia. Seguiremos trabalhando para que o município esteja preparado para crescer com planejamento e responsabilidade”, afirmou.