A previsão é que a usina entre em operação em outubro de 2028Foto: Divulgação
Piraí receberá investimento de aproximadamente R$ 1 bilhão com implantação de hub de energia e dados
O empreendimento garantiu a contratação de 166 MW de potência e deverá atrair cerca de R$ 1 bilhão em investimentos diretos para a cidade
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