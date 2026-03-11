O colegiado também atua como espaço de diálogo entre o poder público e a populaçãoFoto: Divulgação
Prefeitura de Piraí lança nova composição do Conselho Municipal da Cidade
O conselho é formado por representantes da sociedade civil organizada, além de integrantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
IFRJ abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional em Piraí
Parceria com o município oferece 144 vagas nas áreas administrativa e logística
Prefeitura de Piraí promove primeiro Seminário de Comunicação para integrar secretarias
Encontro capacitou servidores e reforçou a padronização e a eficiência da comunicação institucional
Pezão participa da entrega de máquinas agrícolas do PROMAQ e reforça apoio ao produtor rural de Piraí
Município é contemplado com quatro equipamentos que vão fortalecer a infraestrutura e a produção no campo
Roda de conversa sobre sustentabilidade reúne poder público, empresários e comunidade em Piraí
Encontro debate coleta seletiva e fortalece parceria entre Secretaria de Meio Ambiente e Acepi
Unidades de Saúde da Família e Farmácia Municipal retomam atendimento em horário normal
A Prefeitura de Piraí reforça a importância de que os usuários procurem a unidade de saúde de referência para atendimento e orientações, contribuindo para a organização dos serviços
