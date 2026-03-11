O colegiado também atua como espaço de diálogo entre o poder público e a população - Foto: Divulgação

Publicado 11/03/2026 14:57

Piraí - A Prefeitura de Piraí lançou, no último dia 4 de março, a nova composição do Conselho Municipal da Cidade, órgão responsável por discutir políticas públicas e propor soluções para o desenvolvimento urbano do município.

O conselho é formado por representantes da sociedade civil organizada, além de integrantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. A proposta é garantir a participação de diferentes setores da sociedade na construção de políticas voltadas ao planejamento e ao crescimento ordenado da cidade.

Entre as atribuições do Conselho Municipal da Cidade está o debate de temas estratégicos para o futuro do município, como políticas de moradia, planejamento urbano, mobilidade, uso do solo e desenvolvimento sustentável. O colegiado também atua como espaço de diálogo entre o poder público e a população.

A administração municipal reforçou durante o evento que o o objetivo é fortalecer a participação social nas decisões que impactam diretamente a organização e a expansão do município. A atuação do conselho busca identificar demandas da população e contribuir para a formulação de soluções para desafios urbanos.