O reconhecimento foi entregue dentro da Rede ColaboraAPS - Foto: Divulgação

O reconhecimento foi entregue dentro da Rede ColaboraAPSFoto: Divulgação

Publicado 12/05/2026 16:11 | Atualizado 12/05/2026 16:12

Piraí - A Secretaria Municipal de Saúde de Piraí recebeu, nesta semana, um reconhecimento nacional do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) pela experiência desenvolvida no município com a implantação do Programa de Inserção do Implante Hormonal Subdérmico na Atenção Primária.

O reconhecimento foi entregue dentro da Rede ColaboraAPS, iniciativa da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP/Fiocruz), em parceria com a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, que seleciona e valoriza experiências inovadoras desenvolvidas no Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país.

A experiência de Piraí foi destacada pela estratégia de ampliação do acesso a métodos contraceptivos de longa duração na rede municipal, fortalecendo as políticas públicas voltadas à saúde da mulher e ao planejamento reprodutivo.

Como integrante do primeiro ciclo da Rede ColaboraAPS, a iniciativa do município passou por processos de sistematização e intercâmbio com outras experiências do Brasil, contribuindo para inspirar novas práticas na Atenção Primária do SUS.

O município de Piraí vem ampliando os investimentos e ações na área de saude , com destaque para os avanços na Atenção Primária. Piraí possui cobertura de 100% da Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal há mais de 20 anos e já realizou mais de 600 inserções de Implante Hormonal desde 2023, sendo destes 10% para adolescentes, ampliando o acesso da população a métodos contraceptivos seguros e de longa duração.

Para a secretária municipal de Saúde, Conceição, o reconhecimento reforça a importância de investir em políticas públicas que garantam autonomia e acesso à saúde para as mulheres.

“Esse reconhecimento mostra que Piraí está no caminho certo ao investir em uma Atenção Primária forte, humanizada e acessível. Ampliar o acesso aos métodos contraceptivos de longa duração é garantir mais cuidado, autonomia e qualidade de vida para as mulheres do nosso município”, destacou a secretária.

Além do reconhecimento nacional, a iniciativa reforça o compromisso do município com uma saúde pública mais acessível, humanizada e preventiva, utilizando a Atenção Primária como porta de entrada para políticas públicas que impactam diretamente a qualidade de vida da população.