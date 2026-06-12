O encontro reuniu produtores rurais, proprietários de pousadas, hotéis, sítios, restaurantes e demais empreendedores ligados ao setorFoto: Divulgação
Piraí lança Programa de Turismo Rural para fortalecer o desenvolvimento econômico e valorizar o potencial do campo
Durante a reunião, foram apresentados os próximos passos do programa, que será desenvolvido em parceria com o Sebrae/RJ
Piraí lança Programa de Turismo Rural para fortalecer o desenvolvimento econômico e valorizar o potencial do campo
Durante a reunião, foram apresentados os próximos passos do programa, que será desenvolvido em parceria com o Sebrae/RJ
Piraí alcança o segundo melhor desempenho na geração de empregos do Médio Paraíba em 2026
No período analisado, o município alcançou um total de 6.932 postos de trabalho formais, reforçando o crescimento do mercado de trabalho local e a ampliação das oportunidades para a população
Piraí recebe reconhecimento nacional do Ministério da Saúde e Fiocruz por experiência inovadora na Atenção Primária
O reconhecimento foi entregue dentro da Rede ColaboraAPS, iniciativa da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP/Fiocruz), em parceria com a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde
Piraí realiza a 1ª Conferência Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
A conferência teve como principal objetivo trazer para a realidade local os compromissos da Agenda 2030
Rio+Saneamento investe mais de R$ 16 milhões e amplia saneamento em Piraí
Obras incluem modernização de estações de tratamento, novos reservatórios e expansão das redes de água e esgoto
Piraí receberá investimento de aproximadamente R$ 1 bilhão com implantação de hub de energia e dados
O empreendimento garantiu a contratação de 166 MW de potência e deverá atrair cerca de R$ 1 bilhão em investimentos diretos para a cidade
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