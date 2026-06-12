O encontro reuniu produtores rurais, proprietários de pousadas, hotéis, sítios, restaurantes e demais empreendedores ligados ao setor - Foto: Divulgação

O encontro reuniu produtores rurais, proprietários de pousadas, hotéis, sítios, restaurantes e demais empreendedores ligados ao setorFoto: Divulgação

Publicado 12/06/2026 15:18

Piraí - A iniciativa marca o início de um trabalho de diagnóstico, planejamento e construção coletiva voltado para a valorização das propriedades rurais, o fortalecimento da agricultura familiar, a geração de renda e a ampliação das oportunidades de desenvolvimento sustentável em Piraí.

Durante a reunião, foram apresentados os próximos passos do programa, que será desenvolvido em parceria com o Sebrae/RJ, buscando identificar vocações, potencialidades e atrativos capazes de integrar o campo à atividade turística de forma organizada e sustentável.

Para o prefeito Luiz Fernando Pezão, o turismo rural representa uma oportunidade de diversificação econômica e valorização das características que tornam Piraí um município único.

“Piraí possui um enorme potencial turístico, especialmente em suas áreas rurais. Temos belas paisagens, tradição agrícola, cultura e empreendedores dedicados. Esse trabalho vai nos ajudar a organizar essas potencialidades, gerar novas oportunidades de renda para as famílias e fortalecer ainda mais a economia local. É um investimento no presente e no futuro do nosso município.”

O secretário municipal de Turismo, Renan Cruz, destacou que a proposta surgiu a partir da busca por novas estratégias para desenvolver o setor de forma integrada.

“A Secretaria de Turismo identificou no turismo rural uma grande oportunidade para ampliar a oferta turística de Piraí e valorizar quem já desenvolve atividades no campo. Por isso buscamos a parceria do Sebrae para construir um programa estruturado, ouvindo os produtores, empreendedores e todos os atores envolvidos. O objetivo é criar experiências autênticas, fortalecer os negócios locais e transformar esse potencial em desenvolvimento para o município.”

A expectativa é que, a partir das próximas etapas do programa, sejam mapeados atrativos, propriedades e empreendimentos com potencial turístico, criando uma rede capaz de impulsionar o turismo rural, gerar emprego e renda e promover o desenvolvimento sustentável em diferentes regiões de Piraí.

A ação é uma realização da Prefeitura de Piraí, por meio das Secretarias Municipais de Turismo e Agricultura, com apoio técnico do Sebrae/RJ.